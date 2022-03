Moncton: l’école l’Odyssée aura son terrain synthétique en 2023

Seule école secondaire francophone de Moncton, l’Odyssée est aussi la seule à ne pas disposer d’un terrain sportif en gazon synthétique. Espéré de longue date, le projet verra bien le jour l’an prochain.

Les trous et les roches qui parsèment le terrain actuel, fait de gazon naturel, mènent la vie dure aux joueurs de soccer, de rugby, de football, d’ultimate frisbee ou d’éducation physique. Celui-ci sera bientôt remplacé par une surface synthétique.

Les plans comprennent des lumières, un tableau d’affichage, des gradins et un bâtiment séparé avec des vestiaires et un espace permettant de loger le matériel sportif. Les travaux débuteront au printemps 2023 et se termineront à l’automne.

«C’est une première pour une école francophone de Moncton», souligne Monica Tucker, agente de développement communautaire de la Ville de Moncton.

Les conseillers municipaux viennent d’approuver un accord de réciprocité pour permettre son accès à des groupes communautaires.

«En retour, la ville s’engage à entretenir le terrain», précise Mme Tucker.

Le projet nécessite un budget de 2,4 millions $. La ville versera 750 000$. Elle avait déjà offert des montants similaires pour des terrains semblables aux écoles secondaires Harrison Trimble High, Bernice McNaughton High et Moncton High.

À cela s’ajoutent une subvention de 450 000$ de la Société de développement régional et une contribution de 400 000$ tirée du Fonds de la taxe sur l’essence. Le comité scolaire chargé du projet compte sur les contributions de donateurs privés et une collecte de fonds pour rassembler le montant restant.

L’attente a été longue: les premiers plans ont été réalisés en janvier 2017 et le conseil municipal a voté en faveur de la subvention novembre 2019. Ce financement était conditionnée à la participation du gouvernement provincial.