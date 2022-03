Pénurie de logements: Edmundston prend les choses en main  

La Ville d’Edmundston se penchera sérieusement sur la problématique du logement sur son territoire au cours de l’année 2022. Un projet est d’ailleurs sur le point de se réaliser. Il s’agit d’un complexe d’une vingtaine de logements familiaux.

Le projet en question a été développé il y a quelques mois lorsque la municipalité a hérité d’une propriété qui lui a été cédée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Selon le maire Éric Marquis, la Ville s’est mise à la recherche de solutions afin de transformer cette acquisition en projet de développement.

«On regardait plusieurs possibilités, mais ce qu’on voulait, c’est que l’on ait du logement disponible pour plusieurs familles. Donc, du deux ou trois chambres, mais en majorité du trois chambres.»

Ce souhait a été exaucé récemment alors que l’entreprise de Saint-Joseph-de-Madawaska, Ébénisterie TechDesign, a fait l’acquisition de la propriété située au 909 rue Victoria, à Edmundston. La municipalité l’a vendue pour la somme de 95 000$.

Les gens des environs se souviendront que l’épicerie «Bie Boucher» s’y trouvait autrefois.

Toutefois, avant de céder le bâtiment à la suite d’un processus d’appel d’offres, la municipalité a imposé certaines conditions, comme la construction de logements propices aux familles.

«C’est vraiment le premier projet depuis belle lurette où l’on met l’accent sur l’aspect familial. C’est très intéressant. Ça va changer le coin», a poursuivi le maire d’Edmundston.

Les nouveaux acheteurs ont confirmé que leur intention est de construire un bâtiment commercial de deux étages ainsi que 20 unités de style maisonnette.

«Ça nous permet de réaliser un projet que l’on voulait faire depuis un bon moment, soit de s’établir sur la rue Victoria afin d’avoir plus de visibilité pour notre entreprise», a indiqué Hélène Ouellette, l’une des responsables de l’entreprise Ébénisterie TechDesign et conjointe du propriétaire Patrick Ouellette.

La compagnie procédera donc à la démolition du bâtiment qui est actuellement sur place pour procéder aux nouvelles constructions. Cette partie du projet devrait être réalisée d’ici le 30 juin.

La préparation du terrain et la construction d’une première section d’unités de logement devraient se faire au cours de l’année.

La seconde étape du projet sera réalisée en 2023 et consistera à la construction d’un bâtiment commercial, de la deuxième section des unités de logements, l’aménagement d’un espace vert et d’un parc pour enfants.

«Le plan actuel est à l’ébauche, mais il reflète bien ce que nous recherchons comme projet final. Nous pensons que l’emplacement sera idéal pour créer un environnement familial intéressant et permettra aux gens de profiter du terrain de loisirs adjacent toute l’année», a mentionné Mme Ouellette.

La patinoire municipale, qui se trouve sur ce terrain, sera déplacée de quelques mètres.

Pour le maire Marquis, ce projet ne viendra pas à lui seul régler toute la problématique du logement dans la région, mais il s’est réjoui de voir que de premiers pas ont été faits.

Afin de développer davantage de projets du genre à Edmundston à l’avenir, la Ville a aussi commandé une évaluation des besoins en termes de logement. La firme Raymond Chabot Grant Thornton a été sélectionnée pour réaliser cette étude.

En impliquant des partenaires locaux, comme des élus, des entrepreneurs et autres intervenants de la communauté, la firme tentera de dresser un portrait clair de la situation du logement à Edmundston.

Selon la Ville, une évaluation des besoins en logement sera effectuée de manière à fournir une évaluation mesurée des quantités et des prix actuels des logements, y compris une évaluation de la demande non satisfaite.

«On veut voir où sont les failles à l’intérieur de la ville d’Edmundston et comment on peut les adresser», a ajouté Éric Marquis.

Il souhaite que cette étude puisse mener à développer d’autres terrains afin de favoriser la construction de nouveaux logements, ce qui pourrait permettre à Edmundston d’être plus attrayante dans ses efforts d’attraction de nouveaux arrivants, qu’ils proviennent de l’extérieur du pays ou ailleurs au Canada.

«La Ville d’Edmundston est constamment à la recherche de terrains, des terrains qui appartiennent à la Province, par exemple. On a des contacts proches avec des entrepreneurs alors on peut leur offrir ces terrains-là à bon prix. Ils peuvent ensuite les développer selon différentes directives qu’ils auraient à respecter, comme on l’a fait avec le projet qui a été présenté ce soir.»

M. Marquis souhaite avoir un portrait global de la situation du logement à Edmundston d’ici la fin de l’été ou au début de l’automne.