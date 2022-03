Pomerleau construira le nouveau poste de police de Moncton

Le géant québécois de la construction Pomerleau remporte l’appel d’offres pour l’édification du futur quartier général du détachement Codiac de la GRC.

Les conseillers ont approuvé l’octroi du contrat de près de 47 millions $ à l’entreprise par sept votes contre quatre. La proposition de Pomerleau était la moins coûteuse des offres présentées par cinq prétendants, à 46 965 511$ soit 515 000$ de moins que le dernier estimé réalisé par la municipalité.

En y ajoutant l’achat du terrain, le travail de conception, l’équipement et un fonds de prévoyance de 2 millions $, la facture totale devrait s’élever à 57 177 130$

Les travaux pourront donc débuter en avril 2022 sur la rue Albert et se terminer avant la fin de l’année 2023.

L’édifice de 6 680 m² pourra accueillir jusqu’à 376 employés. Le personnel civil de la GRC, les répartiteurs de la GRC et du service d’incendie de Dieppe, les commissionnaires et les agents de police y déménageront à partir de février 2024.

En vertu d’un accord signé en 2019, Dieppe devra payer un loyer annuel de près d’un million $ tandis que Riverview versera 605 337$ chaque année.

En octobre 2021, les élus municipaux avaient donné leur feu vert à ce qui est le projet public le plus coûteux pour la municipalité depuis la construction du Centre Avenir. Ils bouclent ainsi une discussion entamée dès 2013 avec la réalisation d’une étude de faisabilité.

La gestionnaire du projet Elaine Aucoin a rappelé que l’actuel poste de police situé sur la rue Main est vieillissant et défaillant, notant que l’état des cellules de détention pose des problèmes de sécurité et ne répond plus aux normes de la protection civile. À cela s’ajoutent des problèmes importants au système électrique et à la toiture.

La sélection d’un entrepreneur pour la construction du nouvel immeuble a depuis été saluée par la Fédération de la police nationale. L’un de ses administrateurs, Pat Bouchard, souligne toutefois que ses membres demeurent préoccupés par l’état du poste de police actuel qui nécessite des travaux urgents évalués à 1 million $.

«Cela fait déjà trop longtemps que les conditions de travail au détachement régional de Codiac sont inadéquates et compromettent la sécurité de nos membres et du public. Personne ne devrait être forcé de travailler dans des conditions dangereuses, et la FPN a fait part à maintes reprises de ses préoccupations au sujet de la situation à l’Autorité policière régionale de Codiac et aux conseils municipaux de Moncton, de Dieppe et de Riverview, en leur demandant chaque fois des mises à jour sur les réparations nécessaires au détachement.»