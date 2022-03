Steve Robinson deviendra le nouveau chef de police

Steve Robinson sera le nouveau chef de la Force policière d’Edmundston en avril. Il succède ainsi à Alain Lang qui prendra sa retraite.

«J’entreprends ce défi avec beaucoup de positivisme. On a une bonne équipe à la force policière et les bases ont été mises. On va commencer par se familiariser avec les rudiments du poste et les nouvelles tâches et de fil en aiguille on verra comment on peut tenter d’apporter la force policière à un autre niveau.»

Évidemment, M. Robinson n’est pas un nouveau venu dans le domaine. Celui qui occupe le poste d’inspecteur à la Force policière d’Edmundston depuis octobre 2018 compte 22 années de service au sein de l’organisation.

Il a, entre autres, occupé des postes de sergent au sein de la section patrouille, d’enquêteur dans la section des enquêtes, d’enquêteur dans la section crimes de rue, d’enquêteur au sein l’Unité antidrogue Bathurst-Edmundston et de patrouilleur.

«M. Robinson a amplement fait ses preuves dans le domaine policier et détient un solide bagage d’expériences professionnelles et de formations qui profitent grandement à la Force policière. Nous sommes convaincus que M. Robinson saura mettre à profit ses expériences et son leadership pour faire progresser notre force policière. Du coup, nous tenons à saluer le travail exemplaire, le professionnalisme et le dévouement du chef actuel, Alain Lang, qui entame prochainement une retraite bien méritée», a indiqué, dans un communiqué, le maire d’Edmundston, Éric Marquis.

Pour le principal intéressé, cette nomination est une nouvelle étape intéressante, même s’il s’est dit conscient qu’il aura de grands souliers à chausser.

«Je suis passé par différents postes au sein de la force policière. L’opportunité s’est présentée et c’est moi qui ai eu le poste. C’est à moi de continuer le travail qui a été entrepris par les chefs précédents.»

Même si son objectif est d’assurer cette continuité au sein de la Force policière d’Edmundston, le prochain chef sait très bien qu’il arrive en poste dans un contexte de changement, notamment en raison de la réforme de la gouvernance locale et les discussions entourant l’idée de régionaliser les forces policières au Nouveau-Brunswick.

«Quels impacts ça va avoir sur notre force policière? Ce sont des choses qu’il faut évaluer. La police au Nouveau-Brunswick est en changement. Est-ce que cela aura un impact? Fort possiblement, mais ce sont des choses que l’on va évaluer. On va travailler au bien-être de la force policière.»

Pour ce qui est du regroupement d’Edmundston avec le village de Rivière-Verte et d’une partie de district de services locaux, M. Robinson reconnaît qu’en tant que chef, il devra aussi aider son équipe à s’adapter à ce changement.

«Si c’est la Force policière d’Edmundston qui dessert ce territoire-là, c’est certain que l’on devra évaluer nos besoins en personnel. Il faudra peut-être modifier nos unités, mais ce sont des choses que l’on va évaluer.»

Par ailleurs, M. Robinson compte également de nombreuses distinctions à son actif, dont la médaille de la police pour service distingué remise par la Gouverneure générale du Canada une recommandation du Commandant pour service exceptionnel remise par le commandant de la division J. de la GRC et le prix «Organized Crime Enforcement Task», remis à Washington pour son rôle dans une importante enquête nord-américaine sur l’exportation de drogues.