«Fausse vie normale» pour les personnes âgées

Le président de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Marcel Larocque, pense que le gouvernement provincial a levé les mesures contre la COVID-19 trop vite, le 14 mars. Il assure que les personnes âgées, en particulier, en subissent les répercussions.

«Il faudrait revoir nos mesures sanitaires pour avoir une vraie vie normale et non une fausse vie normale, parce qu’elles affectent beaucoup la population aînée, s’attriste M. Larocque. C’est dommage qu’elle soit de plus en plus isolée dans les foyers de soins. À nouveau, on doit parfois faire des bye-bye à travers les fenêtres.»

Le taux d’établissements de soins de longue durée subissant une éclosion est de 11%, selon le ministère du Développement social. Il y a 16 foyers de soins et 35 foyers de soins spéciaux affectés, notamment.

Le président de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) pense que les règles sanitaires des établissements de soins de longue durée sont suffisantes.

Les employés et les bénévoles qui y travaillent doivent être vaccinés contre la COVID-19, porter un masque et rester chez eux en cas de maladie. Les résidents doivent s’isoler s’ils souffrent de symptômes de la COVID­19. Les visiteurs peuvent entrer sans preuve vaccinale, mais ont l’obligation de porter un masque et doivent éviter les lieux s’ils se sentent mal.

«Mais les foyers communiquent avec l’extérieur, s’exclame M. Larocque. La solution doit venir de la population générale d’abord.»

Gouvernement serein

Le ministère du Développement social semble plus serein que le président de l’AFANB. Son agente de communication, Rebecca Howland, indique qu’il collabore avec les établissements de soins de longue durée pour les aider à «retrouver leur autonomie».

«Le ministère entend continuer d’assumer les frais de nettoyage d’urgence et de repas lors des éclosions, et ce, jusqu’au 30 avril. Après cette date, ces besoins seront réévalués en fonction de la situation», précise-t-elle.

Mme Howland ajoute que le ministère du Développement social continue de travailler avec la Santé publique et suit les lignes directrices qu’elle fournit concernant la gestion des éclosions.

«Nous suivons les directives du médecin hygiéniste régional [qui est responsable] de déclarer une éclosion terminée», détaille-t-elle.

La relationniste assure que la sécurité des résidents des foyers de longue durée demeure une priorité pour le gouvernement.

«Le ministère du Développement social continue de soutenir les établissements de soins de longue durée alors qu’ils s’efforcent de ramener un sentiment de normalité pour les résidents de la manière la plus sécuritaire possible», déclare-t-elle.

Mme Howland indique qu’il y a eu 50 décès dans ces 552 institutions depuis le début de la 5e vague de la pandémie de COVID-19, qui a commencé vers la fin de l’année 2021 au Nouveau-Brunswick.

Inquiétudes confirmées

Le 28 février, la Santé publique a permis aux gérants d’établissements de soins de longue durée d’accepter autant de visiteurs qu’ils le voulaient et de renoncer à demander des preuves vaccinales. Elle a en revanche exigé d’eux le refoulement des porteurs de la COVID-19 et l’obligation du port du masque.

L’AFANB s’est dite contente de la réouverture des établissements de soins de longue durée à cause de ses conséquences positives sur la santé mentale des résidents. Ses membres ont toutefois exprimé des craintes, selon le directeur de l’organisme, Jules Chiasson.

«Il y a l’inquiétude qu’on abandonne toutes les restrictions trop vite, un peu comme en août dernier, a-t-il rapporté. La population dans les foyers de soins est très vulnérable et le secteur souffre d’une pénurie de main-d’œuvre aggravée par les employés absents à cause de la COVID-19.»