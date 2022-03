La famille Vautour demande l’appui de la population au parc Kouchibouguac

La famille de Jackie Vautour invite la population à une marche le 26 mars à partir de 13h à l’entrée principale du parc national Kouchibouguac.

«Le but de la marche, c’est l’éviction qu’ils veulent faire à la famille Vautour», explique Edmond Vautour. Il est le fils de Jackie Vautour qui est décédé en février 2021 et qui habitait à l’intérieur du parc national. Celui-ci a longtemps soutenu qu’il était «Métis-Acadien.»

En janvier, la famille Vautour a reçu une lettre de Parcs Canada indiquant qu’elle doit quitter le parc national au plus tard le 31 mars. Selon la Presse canadienne, Parcs Canada a écrit à la famille Vautour que leur occupation de la propriété dans le parc national constituait une nuisance.

La lettre datée du 17 janvier indique qu’en plus des structures qui se trouvaient déjà sur la propriété avant le printemps 2021, la famille a apporté du nouveau matériel sur le site, notamment un tipi, une roulotte de camping et d’autres installations.

La marche de samedi est pour protester contre la décision de Parcs Canada. Celle-ci indique dans sa lettre qu’à moins que toutes les structures et tous les matériaux ne soient retirés d’ici le 31 mars, Parcs Canada les fera enlever et le ministère «entreprendra un nettoyage du site occupé.»

Edmond Vautour a fait savoir par téléphone que sa famille n’avait pas l’intention de quitter les lieux. D’ailleurs, son frère Rocky Vautour demeure dans le parc à longueur d’année.

«La cause est devant les tribunaux. Il y a une motion qui a été présentée la semaine passée. On attend une date. On peut l’avoir d’une journée à l’autre. Tant que c’est devant la cour, ils ne devraient pas faire l’éviction», croit Edmond Vautour.

«On est représenté par Steven Augustine. Il est le grand chef héréditaire du grand conseil (mi’kmaq), et lui nous donne la permission de demeurer sur ces terres-là, territoire mi’kmaq qui n’a jamais été cédé», explique le porte-parole de la famille Vautour.

«Je demande à toutes les familles expropriées qui supportent la cause qu’elles soient là. Aussi à la nouvelle génération, tous les jeunes, qu’ils viennent nous supporter parce que ce que l’on fait aujourd’hui, c’est pour eux plus tard», indique Edmond Vautour.

«Je demande aussi l’appui de tous ceux et celles qui se disent Métis, parce que notre cause rentre là-dedans. On est le cœur de l’histoire dans l’est du Canada pour les causes métisses. C’est nous autres qui ouvrons la porte. Tous ceux et celles qui font partie d’associations quelconques devraient venir nous supporter», affirme Edmond Vautour.

Il prône une marche pacifique avec familles et enfants.

«On n’est pas là pour faire du trouble, on n’a jamais été là pour faire du trouble. C’est juste pour qu’ils entendent notre voix», atteste-t-il.

«Il ne faut pas oublier qu’il y a 80 familles qui sont en cour avec nous autres. Eux aussi veulent avoir droit à leur terrain», ajoute Edmond Vautour.

Parcs Canada

Dans un courriel envoyé jeudi par Rola Salem, l’agence Parcs Canada reconnaît que de nombreuses familles et personnes ont été grandement touchées par la pratique passée – et maintenant discontinuée – de l’expropriation lors de l’établissement des lieux historiques nationaux et des parcs nationaux.

«Les familles et les communautés de ce qui est maintenant le parc national Kouchibouguac demeurent un élément important de l’histoire de cette région du Canada», mentionne le message.

Parcs Canada indique que le parc national Kouchibouguac apprécie ses relations de longue date avec les Mi’gmaqs, la communauté acadienne et les collectivités avoisinantes.

«Parcs Canada s’engage à collaborer avec eux en matière de protection des ressources naturelles et culturelles, de développement économique et de sensibilisation du public, de sensibilisation culturelle et d’éducation.»

Selon Parcs Canada, le rapport La Forest-Roy (Rapport de l’enquête spéciale sur le parc national Kouchibouguac), publié en 1981, a reconnu que, «bien que M. John (Jackie) Vautour ne s’est pas conformé à une ordonnance d’un tribunal lui ordonnant de cesser d’occuper le parc national Kouchibouguac, sa présence pouvait être permise sur les terres du parc national, par tolérance, à condition qu’il respecte la loi à d’autres égards et qu’il n’utilise pas le site comme base d’activités contre le parc.»

«M. Vautour a signé en 1987 une entente avec la province du Nouveau-Brunswick pour quitter la propriété située dans le parc national. L’indemnisation incluait 110 acres de terres à l’extérieur du parc national Kouchibouguac et un paiement de 228 000$. M. Vautour a accepté l’argent et les terres et a signé cette entente, mais a refusé de quitter le parc. La disposition de rester, bien qu’illégalement, dans le parc national s’appliquait uniquement à M. Vautour et non aux autres membres de la famille élargie Vautour», explique Parcs Canada.

L’agence gouvernementale mentionne qu’avec le décès de M. Vautour, cet arrangement touche à sa fin.

«Il est maintenant temps de mettre fin à l’occupation illégale des terres du parc national. Parcs Canada a offert d’aider la famille Vautour à relocaliser ses biens et ses structures à un endroit souhaité à l’extérieur du parc national. Jusqu’à présent, bien que cette offre soit toujours valide, elle a été déclinée.»

Parcs Canada maintient la date du 31 mars 2022 pour retirer les biens de la famille Vautour du parc national.

«En ce qui concerne les procédures judiciaires récentes, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a maintenu la décision antérieure du tribunal de rejeter la partie de la demande de M. Vautour quant au titre et aux droits autochtones sur le parc national Kouchibouguac. Les Vautour n’ont actuellement aucune cause devant les tribunaux concernant cette occupation illégale», mentionne le message de Parcs Canada.

L’agence gouvernementale termine en informant que la sécurité des visiteurs, des employés et de la communauté est de la plus haute importance pour Parcs Canada.

«Parcs Canada souhaite que l’occupation se conclue pacifiquement», conclut-elle.

Explications

Edmond Vautour a mentionné que son père n’aurait jamais signé d’entente avec Parcs Canada.

«Mon père a eu une entente avec l’ancien premier ministre Hatfield (Richard Hatfield, ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1970 à 1987). L’argent qu’il a eu, c’est une reconnaissance», dit son fils, en pesant ses mots.

Selon le fils, Jackie a travaillé plusieurs années avec l’ancien premier ministre.

«Mon père a poussé beaucoup de choses pour tout le monde. Il a été souvent à Fredericton et à Ottawa. Il a pu avoir des programmes de relogement et a pu sauver la pêche pour les pêcheurs.»

D’après Edmond Vautour, l’argent reçu servait de reconnaissance pour le travail de son père et pour les souffrances vécues par sa famille.

Pour ce qui est du terrain: «Si mon père avait voulu, il aurait pu faire un échange de terrain. Hatfield lui a trouvé un terrain, mais il aurait fallu que ce soit comme mon père avait, sur le long de la côte. Il lui a trouvé un terrain comme ça, mais il ne pouvait pas faire d’échange avec ce terrain parce qu’il n’appartenait pas au gouvernement», explique-t-il.

Ce n’est pas clair à qui appartenait le terrain. En présentant le dossier en cour, «si le titre du terrain tombe à ton nom, c’est à toi», informe Edmond Vautour.

«Quand le nouveau gouvernement a pris le pouvoir, ils n’ont pas donné le même terrain que Hatfield avait fait pour mon père.»

Après quelques années, quelqu’un est allé sur le terrain en question et en a fait une subdivision.

«Mon père quand il est allé en cours, il a eu le titre à son nom, mais ils ont choisi un autre morceau (de terrain) pour lui donner. Quand tu as un titre de terrain, tu ne peux pas prendre un morceau qui n’a jamais été à personne», dit-il. C’est là qu’il y a eu un mess. Il n’y a pas eu d’échange de terrain là», confie-t-il.