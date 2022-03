Les crabiers pourraient prendre la mer un peu plus tard cette année

Avec l’arrivée du printemps, les eaux du nord-est du Nouveau-Brunswick se libèrent tranquillement de leur glace. Sous peu, des brise-glaces de la Garde côtière canadienne seront dans la région pour accélérer le processus.

Depuis quelques années, le gouvernement fédéral déploie des efforts supplémentaires pour permettre aux crabiers de prendre la mer le plus tôt possible, avant l’arrivée des baleines noires – une espèce menacée de disparition.

L’an dernier, en raison d’un hiver plus clément, la pêche au crabe des neiges a débuté le 3 avril. Cette année, le départ risque d’être seulement vers la mi-avril.

«Le plan est toujours en cours d’élaboration, mais on pourrait voir certains travaux débuter au cours de la prochaine semaine. Les ressources seront déployées à mesure qu’elles seront disponibles et que les conditions météorologiques et de glace le permettront», explique Steve Hachey, porte-parole chez Pêches et Océans Canada.

Depuis 2020, Ottawa accorde aussi des contrats à des entreprises privées pour soutenir les efforts de déglaçage, surtout dans les ports et chenaux de la Péninsule acadienne.

Les conditions de glace étant impossibles à prévoir, la Garde côtière canadienne doit continuellement modifier ses plans. Mercredi, une couche de glace mince entourait toujours la partie nord de la Péninsule acadienne, et ce, jusqu’à la région Chaleur.