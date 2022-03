Pas de nouveau pont de Shippagan d’ici 2026

La province accordera du financement pour rénover le pont de Shippagan, mais il faudra attendre 2026 pour savoir s’il y aura un nouveau pont pour relier l’île de Lamèque à la terre ferme.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a publié, jeudi, un plan qui identifie les investissements à venir au cours des trois prochaines années pour la construction, la réparation et l’entretien des ponts et des routes de la province.

On n’y retrouve pas de financement pour construire un nouveau pont reliant Shippagan et Lamèque.

Selon la ministre Jill Green, les rénovations déjà prévues dans le budget d’immobilisations en décembre devront suffire jusqu’en 2026.

«Nous avons élaboré un plan avec les parties prenantes, les communautés. Il y aura des prises de décision en cours de route, et il y aura une décision à prendre en 2026. Nous déciderons à ce moment-là si nous aurons un nouveau pont ou si nous continuerons à rénover le pont existant.»

Les discussions se poursuivront d’ici là, mais elles ne se solderont pas nécessairement par la construction d’un nouveau pont.

Les travaux de rénovation du pont de Shippagan devraient commencer en 2022 et serviront à régler les «problèmes immédiats».

Ce projet devrait s’étaler sur trois ans. La province y a réservé 2,5 millions $ cette année, avec d’autres investissements à suivre pour compléter le projet.

La ministre affirme que la publication des plans de son ministère pour les trois prochaines années permettra aux gens de la province de savoir où et quand il y aura des travaux majeurs de routes, ponts et ponceaux.

Ces informations ont été rassemblées au moyen d’une carte interactive disponible sur le site web du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Chaque année, ce plan sera mis à jour avec des informations sur les travaux qui prendront place dans les trois années qui suivront, et ainsi de suite.

«Les gens pourront savoir ce qui va se passer et nous donner leurs commentaires.»