Plafonnement des loyers: pas de remboursement avant juillet pour certains locataires

La ministre de Service NB, Mary Wilson, dit être convaincue que la très grande majorité des propriétaires du Nouveau-Brunswick respecteront le plafonnement de loyer annoncé dans le budget de cette semaine.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a annoncé de nombreuses mesures destinées à freiner la hausse des loyers lors de la présentation de son budget, mardi.

Parmi celles-ci, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un plafonnement des loyers de 3,8% pour l’année 2022.

Jeudi après-midi, la ministre responsable de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson, a offert plus de précisions sur la mise en œuvre de cette mesure qui sera rétroactive à janvier.

Un projet de loi visant à officialiser le plafonnement sera présenté à l’Assemblée législative dès la semaine prochaine. Puisque celui-ci ne recevra pas la sanction royale avant le mois de juin, les propriétaires ayant imposé des augmentations de plus de 3,8% à leurs locataires ne seront pas légalement tenus de les rembourser avant juillet.

Mary Wilson prédit toutefois que la majorité des propriétaires ajusteront volontairement leurs loyers dès le mois d’avril et qu’ils rembourseront rapidement leurs locataires.

«Je ne suis pas inquiète, les propriétaires savent que nous avons instauré ce plafonnement, a expliqué Mme Wilson lors d’une mêlée de presse virtuelle jeudi après-midi. Je crois que la majorité des propriétaires sont bons avec leurs locataires. À mon avis, il y aura très peu de problèmes.»

Mme Wilson indique néanmoins qu’une calculatrice sera bientôt mise en ligne afin que les locataires puissent eux-mêmes calculer les remboursements rétroactifs auxquels ils ont droit. Si des propriétaires refusent de se conformer au plafonnement ou de faire les remboursements qui s’imposent, le Tribunal sur la location de locaux d’habitation sera là afin d’appuyer les locataires, ajoute-t-elle.

Un plafonnement équitable

La ministre Wilson précise que le plafonnement sera imposé aux propriétaires de logements, peu importe les montants qu’ils auront investis dans les rénovations de leur immeuble.

D’après la ministre, le plafonnement de 3,8% imposé aux propriétaires a été calculé en fonction de l’indice des prix à la consommation de 2021, «un taux équitable» pour toutes les parties, dit-elle.

Bien que Mary Wilson dit demeurer convaincue qu’un plafonnement permanent est une mauvaise idée. Les circonstances exceptionnelles de la pandémie et l’augmentation du coût de la vie dans la province ont forcé la main au gouvernement.

«C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’opter pour une mesure temporaire et nous allons continuer à surveiller la situation de près, dit Mme Wilson. Il y aura des mesures supplémentaires si elles sont nécessaires, mais je ne crois pas qu’un plafonnement permanent réglera la problématique du logement abordable.»

Elle n’exclut pas pour autant qu’un plafonnement soit reconduit l’année prochaine si, par exemple, les locataires reçoivent des avis d’augmentation abusive. Depuis décembre, ces avis d’augmentation doivent être envoyés six mois avant la hausse prévue du loyer.

Pour un plafonnement permanent

Malgré l’annonce du plafonnement temporaire, la Coalition pour les droits de locataires (CPDL) maintient qu’il existe un déséquilibre dans le rapport de force entre les locataires et les propriétaires de logements dans la province.

Si le plafonnement n’est pas reconduit l’an prochain, rien n’empêchera les propriétaires d’y aller avec des augmentations déraisonnables afin de récupérer l’argent perdu en raison du plafonnement de 2022, s’inquiète le porte-parole de la coalition, Matthew Hayes.

«M. Steeves a dit que le budget avait quelque chose pour tout le monde, mais j’ai plutôt l’impression qu’il y avait un gros plat de spaghetti bolognaise énorme pour les propriétaires et nous sommes restés avec des miettes», illustre-t-il.

C’est trop peu, trop tard, ajoute M. Hayes.

«Pourquoi n’ont-ils pas annoncé un plafond en décembre quand ils ont fait leur réforme?, s’interroge Matthew Hayes. En novembre, on leur avait dit qu’un plafonnement des loyers était nécessaire et le gouvernement n’a pas écouté. Par conséquent, beaucoup de gens ont déjà reçu des avis d’augmentation, certains ont déjà perdu leur logement et le plafond est arrivé trop tard pour eux.»

Même s’il estime que le taux de 3,8% permet des augmentations de loyer encore trop importantes, M. Hayes concède qu’il s’agit néanmoins d’un gain pour les locataires.

«C’est sûr qu’il y a des gens qui vont en bénéficier, on est content, mais on va se battre d’ici le mois de décembre pour essayer de convaincre le gouvernement que le plafond doit rester en place, qu’il doit être permanent. Ce n’est pas radical comme mesure, c’est la norme dans six autres provinces.»