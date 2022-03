Saison des sucres: des producteurs de sirop impatients

Avec l’arrivée du printemps vient aussi le temps des sucres. Et cette année est attendue de pied ferme par les sucreries qui pourront enfin rouvrir leurs portes sans se soucier des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

Henry Doucet a bien hâte à ce dimanche. Il pourra enfin ouvrir sa sucrerie au public, et ce, après une trop longue absence. Propriétaire de la Cabane à sucre GABI et frères de Charlo, il a dû se résigner à garder la salle à manger de son commerce fermé au cours des deux dernières saisons.

«On allait ouvrir quand la province a tout fermé en mars 2020 en raison de la pandémie. Et l’an dernier, à moitié de notre capacité, ça n’aurait pas été rentable pour tout l’ouvrage que ça implique alors on a laissé faire», explique M. Doucet qui en est à sa 31e année de production.

Cette perspective d’accueillir à nouveau des clients dans la salle à manger enchante néanmoins le propriétaire.

«Ça fait déjà un moment qu’on nous demande quand on prévoit rouvrir, alors on s’attend donc à un bon achalandage maintenant que toutes les restrictions sont levées. Ça risque d’être pas mal occupé jusqu’à la fin avril. De notre côté, on a vraiment hâte de revoir le monde», ajoute le propriétaire qui, en attendant, récolte l’eau d’érable.

Depuis la pandémie, l’entreprise restigouchoise s’est limitée à la vente de sirop et de produits dérivés de l’érable. Cette production «artisanale» est rendue possible grâce à l’exploitation d’environ 600 entailles. Bien que petite, elle demeure néanmoins suffisante pour les besoins de la sucrerie.

«Pour l’instant, ça ne coule pas encore beaucoup, mais c’est encore tôt. Il nous reste suffisamment de sirop de l’an dernier pour commencer la saison», dit-il.

La Cabane à sucre Chez GABI, n’est pas la seule à renouer avec le public cette année… ou plutôt avec un plein public.

Propriétaire de la Sucrerie Chiasson à Paquetville, Marc Chiasson a accueilli ses premiers groupes «entiers» la semaine dernière, une première depuis 2019. L’an dernier, celui-ci a bien ouvert quelques jours, mais la décision en était davantage une de cœur que d’affaires.

«Avec une soixantaine de places seulement, on ne rentrait pas dans notre argent. C’était vraiment pour faire plaisir aux gens qui aiment venir à la cabane. Là, avec 140 places disponibles, ça fait beaucoup plus de sens», explique M. Chiasson, soulignant que le carnet est déjà passablement garni pour le mois d’avril.

Pour cette année, une seule de ses deux sucreries – celle du Chemin des Buttes – sera rouverte, question de se refaire la main.

Début de production

La température étant clémente dans la Péninsule acadienne, les érables ont déjà commencé à couler. Lundi, Marc Chiasson a notamment pu récolter cinq barils de sirop. Jeudi, il en a rajouté près d’une dizaine de plus à ce nombre.

Plus à l’ouest dans la province par contre, dans le secteur de Kedgwick-Saint-Quentin notamment – le haut lieu de la production de sirop d’érable dans la province – les érables n’ont pas encore coulé sinon très peu, tout juste assez pour nettoyer les tubulures.

Producteur exploitant 115 000 entailles et président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, Jean-François Laplante confirme que le précieux liquide se fait attendre. Lui-même n’a pas encore récolté suffisamment pour bouillir.

«Mais ça n’a rien de très surprenant», s’empresse-t-il de préciser.

«Lorsque je regarde mes registres des récoltes des dernières années, on voit que c’est vraiment en début avril que le gros de la récolte se passe. Il y a des exceptions, comme l’année dernière où ça avait coulé plus tôt, mais dans l’ensemble on est dans les temps. J’ai zéro stress», explique-t-il.

Ce qu’il y a de surprenant toutefois, c’est l’énorme quantité de neige qui repose toujours au sol, sans compter qu’on en attend encore une quinzaine de centimètres additionnels vendredi.

«De la neige, ça il y en a encore en masse. J’ai dû pelleter à quelques endroits pour dégager des lignes, mais dans l’ensemble ce n’est pas un problème. L’abondance de neige n’est pas toujours un bon présage, mais ce n’est pas non plus un gros problème. Ce qui est plus inquiétant, ce sont les anomalies météorologiques, comme une longue période de froid ou trop de chaleurs rapidement», dit-il.

L’an dernier, le Nouveau-Brunswick a rapporté une production record de 11,3 millions de gallons de sirop d’érable. Selon le président de l’AANB, une partie de cette performance serait reliée à l’aboutissement de plusieurs projets d’agrandissements. Il y avait donc plus d’entailles, mais pas nécessairement une plus grande performance par entaille.

«C’était une année que je qualifierais de régulière. Moi même j’ai produit légèrement moins, mais ça n’a pas été mauvais pour autant. Pour cette année, c’est encore trop tôt pour dire quelle direction ça va prendre. Mais quand je regarde la météo à long terme en ce moment, je suis optimiste qu’on devrait avoir une bonne saison», souligne M. Laplante.