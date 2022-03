U de M: des femmes en STIM lancent un manifeste

Un manifeste composé d’une cinquantaine de textes de femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) a été lancé le 23 mars sur le campus de l’Université de Moncton.

Comme l’exprime bien le message de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine du Québec, Isabelle Charest, dans ce recueil de textes, des femmes de tous les âges et de tous les milieux, à travers leurs expériences personnelles et professionnelles de même que leurs recherches, expriment leur point de vue et leurs revendications. Elles brossent le portrait de réalités vécues.

Au printemps 2020, Louise Lafortune, Audrey Groleau et Claire Deschênes ont sollicité les membres de l’Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (AFFESTIM), et plus largement des groupes et des personnes travaillant sur la question des femmes en STIM, afin qu’ils rédigent de courts textes pour alimenter ce manifeste, tout en tenant compte de leurs expertises et de leurs réflexions.

Dans les 50 textes préparés, on retrouve des informations sur la situation actuelle des femmes en STIM en tant que groupe. On a droit aussi à une mise à jour d’idées préconçues, d’affirmations stéréotypées et autres préjugés qui circulent. On apprend aussi les défis à relever et les obstacles qui perdurent comme la difficile articulation travail-famille. On découvre des pistes d’action afin d’améliorer la situation des femmes qui étudient ou œuvrent en STIM.

On peut lire aussi des textes écrits par des pionnières du mouvement qui font valoir leur propre cheminement professionnel et leurs perceptions des enjeux passés et futurs. Un des textes a été rédigé par la professeure à la retraite de l’Université de Moncton, Jeanne d’Arc Gaudet.

Les étudiantes Myriam Paquet et Crystel Gauthier ont présenté des témoignages lors du lancement du Manifeste à propos des femmes en STIM. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Jeanne d’Arc Gaudet, une des auteures et signataire du Manifeste. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Les étudiantes à l’Université de Moncton, Myriam Paquet et Crystel Gauthier, ont fait part de témoignages recueillis sur le campus de Moncton en rapport à la situation des femmes STIM. Elles ont présenté les points de vue recueillis lors du lancement du manifeste, mercredi, au bar du Coude.

Les deux étudiantes affirment que les mentalités ont changé comparativement à quelques décennies passées. Les deux témoignent aujourd’hui du respect mutuel entre les deux sexes en salle de classe.

«Moi je trouve que oui», dit Crystel Gauthier, étudiante de cinquième année en génie civil. «Je n’ai jamais vécu quelque chose de négatif. Je ne me suis pas sentie différente d’un autre.Tout le monde à la faculté est vraiment inclusif», ajoute-t-elle.

La jeune femme se considère chanceuse, car dans les témoignages recueillis pour des personnes plus âgées, elle a constaté que ça n’avait pas toujours été facile pour elles.

Crystel Gauthier fait partie des trois filles sur une cinquantaine de personnes dans son groupe qui recevront leur diplôme cette année à l’Université de Moncton. Elle fait remarquer que plus de filles ont gradué l’année dernière, comparativement à cette année.

Pour sa part, Myriam Paquet est étudiante en quatrième année en génie électrique. Elle fait partie d’un groupe de 11 filles. Elles représentent environ 20% de l’ensemble.

Selon elle, il y en a 11 aussi en troisième année. «Les premières années, c’est elles qui en comptent le plus, je pense qu’elles sont 29», informe-t-elle.

«Je pense que c’est vraiment important de continuer d’encourager les jeunes filles d’aller en génie. Les filles qui sont là, on se supporte. C’est vraiment un beau métier», complète Myriam Paquet.