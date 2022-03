Une série d’incidents digne d’un film d’Hollywood dans le Nord-Ouest

Un Ontarien âgé de 32 ans fait face à 14 accusations criminelles à la suite d’une série d’incidents survenus il y a une semaine sur la route 2, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Selon la GRC, les événements qui sont tout droit tirés d’un scénario de film d’action d’Hollywood ont débuté le 16 mars, vers 17h.

Un membre du Groupe tactique de la sécurité routière de la GRC a à ce moment tenté d’intercepter une camionnette circulant à une vitesse jugée excessive sur la route 2, à la hauteur de Saint-André.

Le conducteur du véhicule aurait alors fui les lieux en direction de Grand-Sault à une vitesse de 200 km/h.

Dans sa fuite, l’individu a accroché l’autopatrouille d’un gendarme qui était garée en bordure de la route pour intervenir sur les lieux d’une collision, sans toutefois causer de blessure ou de dommages importants au véhicule de la GRC.

Poursuivant ses recherches visant à localiser le fuyard, la GRC a reçu plusieurs rapports d’incidents et de signalements entre Grand-Sault et Perth-Andover concernant le même véhicule et le même conducteur.

Les incidents faisaient état de délit de fuite, de deux tentatives de vol de véhicule et de voies de fait.

Loin de vouloir lâcher prise, le conducteur aurait par la suite abandonné la camionnette qu’il conduisait et aurait volé une nouvelle voiture à une résidence, en plus de s’en prendre au propriétaire avant de fuir les lieux à bord de la voiture nouvellement volée.

La police a indiqué avoir réussi à immobiliser la voiture pendant un bref instant, à Perth-Andover.

Le conducteur aurait alors attaqué un policier avec du gaz lacrymogène avant de fuir à nouveau pendant que d’autres policiers tentaient de l’intercepter. Le conducteur est alors entré en collision avec une autopatrouille et a failli heurter un policier en tentant de fuir la scène.

La voiture a finalement été interceptée sur la route 130, à Bairdsville, vers 17h45.

Des objets associés aux drogues illicites et ce que la GRC croit être de la méthamphétamine en cristaux ont été saisis.

Trois personnes, dont un policier, ont dû recevoir des soins à l’hôpital.

Le suspect dans cette affaire, Ryan Jacob Robert Amaral, a lui aussi été transporté à l’hôpital.

Une pléiade d’accusations ont été déposées à son endroit en Cour provinciale à Woodstock, dont notamment une de fuite, de conduite dangereuse, d’agression armée, de possession non autorisée d’une arme prohibée, de possession d’une arme dans un dessein dangereux et de voies de fait armées contre un agent de la paix causant des lésions corporelles.

L’accusé sera de retour devant le tribunal le 28 mars pour son audience de remise en liberté.

Il traîne une longue feuille de route en matière de délits criminels, selon ce qu’a constaté l’Acadie Nouvelle.

Ryan Jacob Robert Amaral avait été condamné à la prison en 2019 en Ontario pour le vol d’un aspirateur dans un magasin Canadian Tire.

L’année suivante, il faisait face dans sa province d’origine à des accusations d’agression, de possession d’une arme prohibée, de falsification de documents dans une intention frauduleuse et de violation d’une ordonnance d’interdiction d’armes.