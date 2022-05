Égalité Santé en Français: «On a besoin d’argent, c’est clair»

Égalité Santé en Français dénonce un nouveau report dans la procédure découlant d’une plainte qu’elle a déposée en 2017 contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le groupe de pression fait appel aux dons pour être capable de payer les frais associés à sa poursuite.

«Depuis le dépôt de notre plainte en 2017, la province ne fait que ralentir le processus judiciaire par tous les moyens possible, et ce dans le but d’amputer la communauté francophone et acadienne des services essentiels à sa santé et à son épanouissement», s’est indigné le président de l’association, Hubert Dupuis.

Égalité Santé en Français (ESF) devait entamer les enquêtes préalables liées à sa poursuite du 16 et 18 mai. Le regroupement a cependant appris lundi le report de cette étape, car la province veut confier ce dossier à un cabinet d’avocat privé, selon lui.

«Où est la justice?, a répété le Dr Dupuis. Ça ressemble à une tactique pour retarder les réponses à nos questions, mais surtout pour donner le temps au gouvernement d’implanter d’autres changements dans le système de santé au détriment de la communauté francophone et acadienne.»

ESF a porté plainte en réaction à la privatisation de certains services hospitaliers dans la province en 2017, comme les services alimentaires et le transport des patients. L’organisme a accusé le gouvernement de Brian Gallant de vouloir démolir les hôpitaux francophones.

Diriger Vitalité

Le groupe de pression brandit l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques. Il souhaite obtenir des services de santé égaux entre francophones et anglophones ainsi que deux institutions de santé distinctes, chacune contrôlée par l’une des deux communautés linguistiques officielles de la province.

«Il faut gouverner Vitalité, si on veut l’améliorer, a dit en particulier le Dr Dupuis à propos du réseau de santé. Il faut que la communauté puisse nommer des administrateurs chevronnés, qui soient redevables à la communauté.»

Ce sont actuellement 15 membres d’un conseil d’administration (CA) qui assurent la gouvernance de Vitalité. La population en élit huit et le ministère de la Santé en nomme sept, dont le président. Le gouvernement désigne aussi le président directeur général (PDG) du réseau.

«C’est le ministère de la Santé qui mène Vitalité, conclut le Dr Dupuis. Nous disons que ce n’est pas correct et que ce devrait être la communauté qui mène le système de santé et Vitalité.»

ESF veut que la population élise tous les membres du CA du réseau, puis que celui-ci nomme et contrôle le PDG.

Pour que la justice ait une chance de se prononcer sur ses demandes, le groupe de pression doit cependant payer des frais qui augmentent avec l’allongement de la procédure.

«On a besoin d’argent, c’est clair», a lâché le Dr Dupuis, dont l’association demande à la population un appui financier.