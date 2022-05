Un accueil timide pour Maxime Bernier à Bathurst

C’est une foule peu nombreuse et acquise à Maxime Bernier qui est allée à la rencontre du chef du Parti populaire du Canada (PPC) qui était de passage mercredi midi à Bathurst.

Une vingtaine de personnes ont bravé le temps froid, nuageux et venteux pour accueillir le chef politique qui a participé à un rassemblement aux abords de la promenade Waterfront.

S’adressant à la foule, le politicien originaire de la Beauce et ancien ministre conservateur a de nouveau articulé son discours autour du concept des libertés individuelles et de l’importance des valeurs canadiennes.

«Mad Max» s’en est pris une fois de plus à ses cibles favorites, comme le candidat à la chefferie du Parti conservateur Pierre Poilievre, qu’il qualifie de politicien opportuniste et peu crédible.

Maxime Bernier a également répété qu’il allait définancer les diffuseurs publics Radio-Canada et CBC si son parti prenait le pouvoir au parlement canadien.

Le leader du PCC n’a pas manqué non plus d’écorcher au passage Justin Trudeau, qu’il accuse d’être à la tête d’un gouvernement libéral et néo-démocrate qui a instauré un régime socialiste au pays.

Francis Archambault tenait à assister au rassemblement politique.

«J’ai un intérêt pour la politique et Maxime Bernier. Je suis totalement en accord avec son programme dans lequel je me reconnais», a raconté le résident de la région de Bathurst.

Maxime Bernier a achevé mercredi soir à Campbellton un long périple de trois semaines en Atlantique. Son séjour dans l’est du pays lui a permis de rencontrer les membres et les associations de son parti et même de préparer le terrain pour d’éventuels candidats à la prochaine élection fédérale.

Les nombreuses journées passées en sol néo-brunswickois tendent à démontrer que le chef du PCC souhaite y faire une percée lors du prochain scrutin.

«Après avoir rencontré les gens, ce que j’ai surtout ressenti ici, c’est que la population est inquiète du phénomène de l’inflation qui est grandissante», a indiqué Maxime Bernier.