15 morts dans une fusillade dans une école primaire du Texas

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé que 15 victimes, dont 14 enfants, ont perdu la vie dans une fusillade survenue mardi dans une école primaire.

D’après le gouverneur Abbott, le tireur présumé, âgé de 18 ans, est aussi décédé. Il aurait possiblement été abattu par un policier. Les circonstances demeurent toutefois sous enquête. Le bilan des victimes de l’école primaire Robb fait état de 14 enfants ayant perdu la vie et d’une enseignante. La tragédie a eu lieu à Uvalde, à environ 140 kilomètres à l’ouest de San Antonio.

L’école Robb accueille environ 600 élèves de 2e, 3e et 4e année. L’âge des enfants tués n’a toutefois pas encore été précisé.

Il s’agit de la pire tuerie dans une école primaire américaine depuis la terrible attaque de l’école Sandy Hook, à Newtown au Connecticut, survenue il y a près d’une décennie, en 2012.

Dans le cas du Texas, il s’agit carrément de la pire tuerie à survenir dans une école. Il y a quatre ans, un tireur avait abattu dix personnes à l’école secondaire Santa Fe dans la région de Houston.

« Il a tiré et tué, de manière horrifiante et incompréhensible, 14 élèves et leur enseignante », a résumé le gouverneur en ajoutant que deux officiers de police avaient reçu des projectiles, mais leurs blessures ne mettraient pas leur vie en danger.

On ne sait pas précisément combien de personnes ont subi des blessures, mais le chef Arredondo a parlé de « plusieurs » blessés.

Selon les informations de Greg Abbott, le tireur aurait utilisé une arme de poing et possiblement une carabine. Les autorités n’ont rien révélé au sujet des possibles motivations du tueur, mais ce dernier a été identifié comme étant Salvador Ramos, un résident de la communauté.

Le chef du service de police du district scolaire, Pete Arredondo, a confirmé en conférence de presse que le suspect avait agi seul.

Un premier bilan transmis plus tôt faisait d’abord état de deux morts et d’une douzaine d’enfants blessés. Malheureusement, il semble que bon nombre d’entre eux ont succombé à leurs blessures. Les victimes avaient été transportées d’urgence à l’hôpital Uvalde Memorial par ambulance ou par autobus.

Les policiers disaient alors détenir le suspect en garde à vue.

Un autre hôpital, l’hôpital universitaire de San Antonio, avait déclaré qu’une femme de 66 ans se trouvait dans un état critique.

Un imposant déploiement policier pouvait être observé autour de l’établissement scolaire en après-midi. Des agents du FBI pouvaient notamment en train d’entrer et de sortir de l’école.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a indiqué que le président Joe Biden avait été mis au courant de la tragédie à bord de l’avion Air Force One qui le ramenait d’un séjour de cinq jours en Asie. Il devait s’adresser aux Américains en soirée pour réagir au drame.

La municipalité d’Uvalde compte environ 16 000 habitants. L’école Robb se situe dans un quartier résidentiel modeste de la ville.