Le grand Rogersville portera le nom de Nouvelle-Arcadie

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

L’entité 25 regroupant le Village de Rogersville et sa paroisse, ainsi que les DSL d’Acadieville et Collette s’appellera dorénavant Nouvelle-Arcadie.

Le choix a été fait après de multiples consultations communautaires, dont deux sondages au cours des dix derniers jours.

Lors d’un sondage sur les médias sociaux, le comité de transition avait demandé à la population si elle voulait la Communauté du Grand-Rogersville comme nom d’entité.

D’après le président du DSL de Rogersville, Jimmy Bourque, les résultats ont démontré que les gens voulaient un autre nom.

Selon la mairesse de Rogersville et membre du comité de transition, Pierrette Robichaud, des commentaires reçus avec le sondage indiquaient que le nom de Communauté du Grand-Rogersville était trop long.

Le comité de transition est passé à la deuxième phase.

«Dans le premier sondage, les gens avaient mis pas mal de commentaires. Il y avait entre 15 et 17 noms qui étaient sortis», explique Jimmy Bourque.

C’est à partir des commentaires reçus que le comité de transition a sélectionné trois options pour le dernier sondage: Acadiebourg, Arcadie et Grand-Rogersville. Après avoir étudié les résultats du sondage, le comité a recommandé le nom Arcadie au gouvernement provincial. Les trois premières lettres du toponyme Arcadie représentent trois mots clés dans la région: Acadieville, Rogersville et Collette.

Ce nom a toutefois été rejeté par le gouvernement puisqu’une autre entité de la province, la région de Jemseg (près de Fredericton) avait déjà choisi le nom Arcadia.

Le comité a donc choisi le nom Nouvelle-Arcadie pour mieux se distinguer de Arcadia. Ce nouveau nom a finalement été accepté.

«Je suis très satisfait, dit Jimmy Bourque J’aurais été ok aussi avec Grand-Rogersville. Le plus important là-dedans, c’est qu’une consultation a été faite envers les gens. C’est sûr et certain que ce n’est pas tout le monde qui va aimer ça. C’est un nouveau nom avec un nouveau départ pour toute la grande communauté.»

«C’est quand même un beau nom qui regroupe tout le monde. Je crois que les gens vont s’habituer», mentionne le président du DSL de Rogersville.

Le comité de transition rappelle toutefois que le mot Rogersville continuera de faire partie du paysage, tout comme Collette et Acadieville et les noms des plus petites localités dans la région.

«L’important, c’est ce qui s’en vient et les décisions qui vont être prises avec le nouveau conseil. J’ai hâte de voir les projets qui vont ressortir. Ça va être de nouveaux défis avec de nouveaux projets», ajoute Jimmy Bourque.

«Je crois personnellement que les DSL ont tout à gagner», indique Jimmy Bourque.

Il croit que les municipalités actuelles devront s’adapter à cette nouvelle réalité.

«Elles perdent vraiment le contrôle direct de leur petite municipalité. C’est une différente mentalité quand tu as une grande région à travailler avec», commente-t-il.

Le comité de transition invite l’ensemble de la population à se rallier derrière le nouveau nom. Pour sa part, le président du DSL de Rogersville invite indirectement les insatisfaits du nom actuel à se présenter au sein du nouveau conseil lors des élections de novembre prochain.

«C’est vraiment eux qui vont prendre les décisions plus tard, mentionne Jimmy Bourque. Un nom au jour d’aujourd’hui, ça se change. Les personnes qui sont baptisées lorsqu’elles sont nées, si elles décident de changer de nom en cours de route, elles le font», dit-il.