Moncton s’engage à mieux déneiger ses trottoirs

La Ville de Moncton a eu des difficultés à déblayer ses trottoirs l’hiver dernier. Les conseillers municipaux ont donc décidé d’augmenter le budget de déneigement de 500 000$, afin d’engager environ 10 employés.

«Début février, nous avons reçu environ deux fois plus de neige que le plus gros hiver des 10 dernières années, à l’exception de 2015, qui était aussi une année difficile», a noté le directeur des opérations de la Ville de Moncton, Alexandre Binette.

Par conséquent, la municipalité a échoué à atteindre ses objectifs de déneigement des trottoirs.

«Vu les commentaires de 2022 venant du conseil municipal et des résidents, nous comprenons qu’il y a un désir de voir les niveaux de service respectés pendant les hivers les plus rigoureux», a déclaré M. Binette.

Le fonctionnaire remarque aussi un intérêt pour des objectifs de déneigement plus ambitieux concernant les trottoirs de Moncton. Il évoque le goût de certains citoyens pour les transports actifs (la marche et les transports en commun, par exemple).

L’administration s’est engagée à analyser son travail effectué durant l’hiver 2021 – 2022 et à proposer des solutions.

Investir dans le déneigement

Elle a identifié plusieurs problèmes: le manque de zones de stockage de neige au bord des trottoirs, le nombre limité d’heures supplémentaires supportées par ses employés et l’absence de marché pour le déneigement des trottoirs.

La Ville de Moncton a aussi proposé des solutions aux conseillers municipaux réunis en comité plénier.

L’administration en a soumis une immédiatement à leur vote: embaucher de façon permanente 10 employés estivaux occasionnels, pour qu’ils aident au déneigement pendant l’hiver. Les élus ont accepté cette mesure d’un coût de 500 000$ par an.

La municipalité pense aussi à déblayer les trottoirs en même temps que les rues, notamment.

M. Binette a souligné que le budget de déneigement de Moncton (environ 6 millions $) a augmenté de seulement 1,8% par an depuis 2011 (soit une croissance totale de 20% sur la période).

«Ce n’est vraiment pas une augmentation énorme. Les budgets de déneigement de certaines villes de l’est du Canada ont connu une croissance de 70%, a-t-il fait valoir. En même temps, nous avons augmenté notre nombre de kilomètres de trottoirs déblayés de 15% et le nombre de kilomètres de route déneigés de 9%.»

En effet, un employé affecté au déneigement à Moncton s’occupe en moyenne de 10 km, soit deux fois plus que son homologue de Halifax ou de la Ville de Québec, selon M. Binette.

«Ces deux dernières années, nous avons eu de bonnes performances, a-t-il par ailleurs indiqué. Ça montre que pendant les hivers plus normaux, nos ressources suffisent.»

En 2021, la Ville de Moncton a effectué presque tous ses déneigements dans les temps, selon M. Binette. En 2020, ses équipes ont atteint leurs objectifs dans 95% des cas à l’intérieur des zones prioritaires et dans 87% des cas à l’intérieur les zones les moins importantes.

Le plan de transport actif avance

Les consultants d’Alta Planning & Design ont présenté aux conseillers municipaux réunis en comité plénier un rapport sur le Plan de transport actif de la Ville de Moncton.

Ils ont jugé que la plupart des infrastructures cyclables sur les routes de la cité sont insuffisamment adaptées au nombre et à la vitesse des voitures. Ils ont conseillé de mieux séparer les automobilistes des cyclistes et d’améliorer la connectivité entre les sentiers et les destinations.

Les consultants ont aussi noté que certains axes de Moncton sont dépourvus de trottoirs et que ceux-ci sont étroits (entre 1,5 et 1,7 mètre de largeur) lorsqu’ils existent.

«Il est recommandé de mener des études d’infrastructures plus détaillées afin d’éclairer les recommandations précises sur la conception dans les cas nécessaires (par exemple des études détaillées des grands couloirs comme le boulevard St-George)», a écrit Alta Planning & Design dans son rapport.