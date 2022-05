Réforme de l’immersion française: le recrutement d’enseignants sera de mise

Le ministre Dominic Cardy vise à remplacer l’immersion française par un autre système qui sera plus facile d’accès pour la majorité des élèves anglophones. Il devra cependant recruter beaucoup plus d’enseignants francophones.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, affirme qu’il veut étendre l’apprentissage de la langue française à toutes les écoles anglophones.

Mardi, son ministère a lancé des consultations avec la population et le secteur de l’éducation afin de trouver la meilleure façon d’atteindre cet objectif. Le public a jusqu’au 30 novembre pour y contribuer.

Bien que l’immersion française donne de bons résultats chez les élèves qui ont la chance de demeurer dans le programme, beaucoup d’élèves anglophones n’y ont pas accès.

L’immersion française n’est offerte que dans 66 des 205 écoles anglophones de la province.

Moins de la moitié des nouveaux diplômés du secteur anglophone peuvent avoir une conversation en français, déplore Dominic Cardy.

Le manque d’enseignants est l’une des raisons principales pour lesquelles ce programme n’est pas offert dans toutes les écoles anglophones actuellement, selon le ministre.

Il affirme par exemple que des gens des environs de Doaktown, à majorité anglophone, demandent l’apprentissage de la langue française à l’école.

Mais comme bien d’autres communautés au N.-B., elle a de la difficulté à dénicher suffisamment d’enseignants de français et d’enseignants francophones en général, selon lui.

«Alors on doit s’assurer d’utiliser nos ressources de la façon la plus efficace possible, et de continuer à recruter davantage d’enseignants francophones. Ils sont en forte demande à travers l’Amérique du Nord, mais nous devons en recruter autant que possible, et utiliser la technologie lorsque c’est possible.»

Il affirme aussi qu’il est conscient que l’amélioration de la qualité de l’éducation du système anglophone ne doit pas se faire aux dépens du secteur francophone.

Une journaliste a demandé au ministre si le N.-B. est prêt à offrir des salaires compétitifs aux enseignants francophones afin de les inciter à s’installer au Nouveau-Brunswick.

Il a répondu que la province va bientôt se pencher sur les conventions collectives des enseignants qui sont arrivées à échéance l’an dernier.

«Le fait d’avoir des salaires et des avantages compétitifs fera absolument partie de la conversation.»

Il estime aussi que les conditions de travail des enseignant(e)s feront partie de ces négociations.

En plus du recrutement, le ministère offre des services linguistiques pour permettre aux enseignants du système scolaire anglophone de parfaire leurs connaissances en français, y compris des cours et une plateforme en ligne.

«C’est sûr qu’on ne peut pas créer plein d’enseignantes et d’enseignants pleinement bilingues ou francophones aujourd’hui ou demain, ça prend du temps», a déclaré le ministre.