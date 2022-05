Rencontre éditoriale: le plan du CCNB pour pallier la pénurie de travailleurs

Le directeur général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick croit que le gouvernement provincial doit investir davantage dans la recherche appliquée et l’innovation si elle souhaite régler la pénurie de main-d’œuvre.

Comme partout ailleurs, le Nouveau-Brunswick est confronté à une importante pénurie de main-d’œuvre, une réalité qui freine le développement économique de la province.

D’après le directeur général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), Pierre Zundel, la pénurie est exacerbée par le fait que l’innovation technologique a été négligée par la province.

«Au Nouveau-Brunswick, nous avons une stratégie de développement économique et de main-d’œuvre qui est basée sur le cheap labour, a-t-il expliqué lundi lors d’une rencontre éditoriale à l’Acadie Nouvelle. Ç’a déformé notre économie et fait en sorte que nous avons très peu investi dans la technologie dans plusieurs secteurs de l’économie traditionnelle.»

Les PME, qui représentent le moteur économique de la province, ont rarement la capacité de faire de l’innovation technologique, ajoute M. Zundel.

«On tire de la patte au Nouveau-Brunswick en ce qui a trait à l’intégration technologique. C’est un gros dossier pour elles parce qu’elles arrivent de peine et de misère à faire leur travail de tous les jours en raison de la pénurie de main-d’œuvre», analyse-t-il.

L’innovation permet aussi d’augmenter la productivité des entreprises qui peuvent ensuite offrir de meilleures conditions à leurs travailleurs et améliorer leur rétention.

CCNB-INNOV, une branche du CCNB vouée à la recherche appliquée et à l’innovation, a déjà établi plusieurs partenariats du genre, notamment en concevant un appareil afin d’automatiser le lavage des huîtres d’un ostréiculteur à Néguac.

«On a aidé les Huîtres Beausoleil à faire le montage financier pour obtenir l’aide d’organismes de développement économique, on a fait un prototype et on les a formés pour en faire l’entretien, illustre-t-il. Aujourd’hui, ils n’ont besoin que d’une personne pour la machine et ils n’ont plus le roulement de personnel qu’ils avaient parce que ce travail est moins ennuyant qu’il l’était.»

Afin de faire innover les entreprises de la province, Pierre Zundel croit que les gouvernements devront répondre présents, notamment en augmentant le financement en recherche appliquée.

«Les retombées en recherche appliquée sont tellement grandes que ça se justifie. L’idée ce n’est pas de couper dans les universités ou la recherche fondamentale, mais de faire des investissements additionnels pour l’innovation.»

L’argent ne suffira toutefois pas. Il faudra construire tout un écosystème d’innovation.

«Nous avons une infrastructure de recherche bien développée autour de la recherche fondamentale, mais il y a peu d’infrastructures pour la recherche appliquée et le transfert technologique, précise-t-il. Au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas de ministère du Développement technologique, des Sciences ou d’Innovation. Il y a un problème structurel et il faudra le régler.»

Des financements pourraient par exemple être accordés directement aux entreprises qui pourraient ensuite établir des partenariats avec des organismes capables de répondre à leurs besoins.

Fredericton pourrait aussi s’inspirer des centres collégiaux de transfert de technologie du Québec, dit M. Zundel. Ces entités, gérées par un Cégep ou un collège privé, ont pour mission de réaliser des activités de recherche appliquée dans un domaine spécifique associé à la région où ils sont situés.

«On pourrait imaginer une table sectorielle de la transformation des fruits de mer où on va faire des projets de commercialisation de technologie, pas pour une seule entreprise, mais tout le secteur. Les priorités du projet pourraient être décidées par les gens des entreprises qui connaissent leurs besoins», illustre-t-il.

L’importance de la formation

Si les innovations technologiques sont nécessaires afin de répondre aux défis de main-d’œuvre dans la province, Pierre Zundel croit aussi qu’il faut aussi imaginer de nouvelles manières de former les travailleurs.

Il cite en exemple une formation montée par le CCNB afin de permettre au Réseau de santé Vitalité de surmonter une pénurie de travailleurs capables d’effectuer des prises de sang, des postes habituellement occupés par des personnes avec une technique en laboratoire médical.

«Ça ne demande pas deux ans pour qu’une personne soit capable de faire ce travail, explique M. Zundel. On a donc créé une formation de huit semaines, soit deux semaines en ligne et six semaines de stage dans une clinique de Vitalité. À la fin, un poste était garanti aux étudiants. On a fait trois cohortes de 25 étudiants et Vitalité nous a dit que tous les postes avaient été pourvus.»

Une approche semblable a aussi été déployée afin de répondre aux besoins du Centre de paye du gouvernement fédéral ainsi que du Groupe Savoie, à Saint-Quentin.

«L’innovation, c’est qu’on ne recrute plus pour un programme de formation, on recrute pour un emploi garanti à la fin d’une courte formation», explique Pierre Zundel.

Selon M. Zundel, il ne fait aucun doute que régler la pénurie de main-d’œuvre passe aussi par l’immigration.

«Nous sommes un véhicule pour l’immigration francophone dans la province, nos étudiants internationaux veulent rester, dans la mesure où on peut leur trouver un moyen de s’intégrer dans le marché du travail par la suite.»

En juin 2021, 91% des finissants internationaux du CCNB avaient fait une demande pour un permis de travail post-diplôme afin de travailler au Nouveau-Brunswick. D’après Pierre Zundel, environ 50% d’entre eux seraient restés dans la province.

Le CCNB tente toutefois d’améliorer ces chiffres, qui s’expliquent notamment en raison de la barrière de la langue.

«Nos étudiants internationaux sont principalement du Maghreb ou de l’Afrique de l’Ouest, ils sont souvent bilingues ou trilingues, mais ils parlent peu l’anglais. Pour intégrer le marché du travail au Nouveau-Brunswick, on ne se le cachera pas, l’anglais est nécessaire. C’est la raison pour laquelle on va leur offrir un programme d’anglais à partir de cet été.»

Environ le tiers des 2250 étudiants du CCNB sont des étudiants internationaux.