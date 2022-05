À quand une baisse du prix du bois?

Après avoir atteint des sommets l’an dernier, ainsi que de nombreux pics élevés depuis le début de la pandémie de COVID-19, le prix du bois serait-il en train de redescendre?

Tout ce qui monte doit redescendre… y compris les prix.

Depuis quelques semaines, le prix du bois d’œuvre connaît une véritable dégringolade sur les marchés boursiers. L’indice du prix du bois au NASDAQ, par exemple, se montait à 1397$ le 25 mai 2021, et à 1313$ le 3 mars dernier. C’est deux fois le prix observé mardi, le 24 mai, soit 660$.

Certes, au cours de la dernière année, ce taux a grandement fluctué, descendant même à près de 450$ à la fin de l’été dernier, mais ceux-ci sont tout de même demeurés relativement élevés. Car même à 450$, le titre était plus élevé que la moyenne de toute la décennie de 2010.

«Il faut être prudent avec la bourse, car il s’agit de spéculation, de l’optimisme et du pessimisme des investisseurs, et souvent ça ne reflète pas la réalité. Et en ce moment en plus, c’est tellement instable. Cela dit, c’est tout de même un indice révélateur de la situation actuelle», prévient Didier Tatoutchoup, professeur de l’École des Hautes études publiques de l’Université de Moncton.

Compte tenu de ses champs d’expertise – notamment l’économie et la foresterie -, celui-ci se pose depuis un moment les mêmes questions que plusieurs, soit à quoi doit-on s’attendre au cours des prochains mois?

«Est-ce que les prix vont chuter? On s’attend à cela, car nous sommes dans une période d’inflation généralisée, ce qui signifie qu’il y a actuellement un surchauffement des prix. Il faut donc qu’on arrive à dégonfler ce prix. Ceux-ci ont tellement grimpé depuis quelques mois, ça ne peut pas demeurer comme ça, il faut que ça retourne à une certaine normalité», explique-t-il.

Pour comprendre cette dégringolade, il incombe selon l’enseignant de saisir d’où provient la hausse au départ.

«Tout est un jeu d’offres et de demande», soutient M. Tatoutchoup.

Du coup depuis le début de la pandémie, la demande pour cette matière première a explosé. Le problème, c’est qu’elle ne s’est pas amenuisée aussi rapidement.

Et une manière de réduire cette tendance selon lui, c’est l’augmentation des taux directeurs. La hausse des taux d’emprunts hypothécaires a généralement pour effet de refroidir le marché des mises en chantier de nouvelles résidences et d’acquérir une nouvelle maison. Au dire du professeur, depuis l’intervention de la Banque centrale, on a constaté une baisse d’environ 12% des demandes de prêts hypothécaires à travers le pays.

«Cela devrait se traduire par une diminution de la demande des matériaux de construction et, par conséquent, une pression vers le bas des coûts du bois», croit-il.

Cette situation devrait du coup s’avérer un répit pour les propriétaires actuels qui remettent depuis deux ans certaines rénovations en raison des hausses exorbitantes des matériaux, notamment le bois.

«Eux risquent en effet d’être soulagés. D’ici quelques mois, on croit que la baisse qui semble se dessiner actuellement devrait se répercuter davantage sur le consommateur. Mais là encore, l’inflation généralisée pourrait jouer contre leurs projets. Car lorsque tout augmente – l’essence, la nourriture, etc. -, on doit faire des choix et mettre des projets sur pause», indique M. Tatoutchoup.

Parmi les facteurs qui pourraient ralentir la chute des prix du bois et sa répercussion sur le consommateur, notons la hausse exponentielle du coût du carburant. Cette variable pourrait avoir une incidence sur la rapidité de la chute des prix tout comme sur son intensité, note le professeur.