Décision historique: les nouvelles municipalités ont désormais un nom

C’est historique pour le ministre de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain. Celui-ci a annoncé les nouveaux noms des 77 futurs gouvernements locaux. L’élu précise que les conseils municipaux pourront modifier ces appellations.

«La réforme de la gouvernance locale a atteint une étape majeure avec la présentation des noms proposés pour toutes les entités, que l’on qualifie d’historique, s’est félicité Daniel Allain. Ces noms, espérons-le, resteront pendant les cent prochaines années.»

Le ministre de la Réforme de la gouvernance locale juge qu’il y a de belles appellations parmi celles que lui ont soumises les comités de transition: Nouvelle-Arcadie et Belle-Baie, notamment.

«Certaines communautés comme Grand-Sault, Woodstock, Memramcook ont conservé leur nom traditionnel et historique tandis que d’autres ont choisi d’être uniques et de correspondre à leurs liens géographiques et historiques», a-t-il commenté.

M. Allain assume la répétition de certains termes dans la liste des appellations des futures entités de gouvernance locale, comme Miramichi (trois fois), Fundy (trois fois) et Arcadie (ou Arcadia et Acadie).

«Ça montre juste que les Néo-Brunswickois valorisent leur région, la belle rivière Miramichi et la super baie de Fundy, par exemple. C’est ce que nous sommes», s’est-il exclamé.

Le ministre a tout de même précisé que les futurs conseils municipaux pourront changer le nom de leur entité grâce à l’article 60 de Loi sur la gouvernance locale. Il espère aussi qu’une commission municipale indépendante, mise en place en 2024, pourra faciliter le processus.

«Nous avons tous pris le temps d’obtenir les avis des résidents à travers Facebook ou des portes ouvertes», a fait valoir en attendant M. Allain.

Il s’est émerveillé des différentes méthodes utilisées par les comités de transitions pour trouver le nom de leur future entité, en précisant que son gouvernement est intervenu à quatre ou cinq endroits seulement.

«Des suggestions sont venues d’écoles, de groupes communautaires et de résidents. Il y a eu des compétitions et des prix. Dans d’autres cas, les comités de transition ont travaillé avec leur facilitateur», a décrit l’élu.

Bientôt des budgets

Le ministre précise que les citoyens auront moins l’occasion de s’exprimer dans les prochains mois. Pourtant, son équipe et les comités de transitions travailleront jusqu’à septembre sur les deux étapes de la réforme de la gouvernance locale qui soulèveront peut-être le plus de contestations.

«Au niveau de la budgétisation, c’est normal que ce soit les équipes de transition composées d’élus qui jouent un rôle accru. Le travail devient un peu plus technique. Mais les gens pourront voir le nouveau budget de leur municipalité sur internet avant les élections spéciales du 28 novembre 2022», a déclaré M. Allain.

Il a ajouté que son ministère emploie depuis le 20 mai deux experts indépendants pour obtenir des recommandations visant à revoir la formule de péréquation communautaire cet automne: l’ancienne sous-ministre provinciale Nora Kelly et l’économiste Pierre-Marcel Desjardins.

«Lorsqu’on a fait les consultations, tout le monde parlait de la taxation», a remarqué M. Allain.