Les enseignants retraités soulignent l’apport considérable de la Congrégation Notre-Dame

De nombreux hommages seront rendus aux religieuses de la Congrégation Notre-Dame de Saint-Louis-de-Kent qui quittent l’Acadie après y avoir œuvré pendant 148 ans.

Les enseignants et enseignantes retraités francophones de la région de Richibucto ont profité de leur assemblée générale annuelle, mardi à Acadieville, pour souligner leur importante contribution à l’éducation en français.

Les sœurs de la Congrégation Notre-Dame ont vendu leur couvent situé à Saint-Louis-de-Kent. Les six religieuses qui y habitent quitteront l’Acadie en août prochain pour Québec.

C’est au mois d’août 1874, à la demande du père Marcel-François Richard, que trois sœurs de cette congrégation sont arrivées à Saint-Louis-de-Kent.

Au fil des ans, les religieuses ont beaucoup œuvré au sein de leur communauté, entre autres dans l’enseignement et l’entraide communautaire. Elles ont été généreuses en louant le sous-sol de leur couvent à différents organismes sociaux, mais aussi en l’offrant gratuitement à différents mouvements de la paroisse, dont la catéchèse.

Quatre des six sœurs vivant à Saint-Louis-de-Kent étaient présentes à l’hommage qui leur a été rendu mardi au Centre communautaire d’Acadieville.

«Cent quarante-huit-ans de présence dans nos milieux, c’est beaucoup de travail acharné, de dévouement et d’amour qu’elles ont donné à l’éducation de la foi, la langue française et la culture acadienne», a exprimé Marie Vautour de Saint-Louis-de-Kent, membre associée de la Congrégation Notre-Dame.

Yolande Cormier, autre membre associée, a indiqué que les religieuses ont oeuvré dans neuf autres communautés francophones du Nouveau-Brunswick: Bathurst, Caraquet, Saint-Ignace, Baker-Brook, Kedgwick, Notre-Dame-de-Kent, Saint-Jean-Baptiste, Pokemouche et Saint-Léolin.

«Certains d’entre vous ici présents ont peut-être été des élèves ou des collègues des sœurs, a mentionné Yolande Cormier. Peut-être même que ce passage au couvent des sœurs vous a encouragés à faire carrière en éducation à votre tour.»

«Ce que nous savons, c’est que l’héritage qu’elles lèguent au milieu éducationnel francophone des régions concernées est immense», a poursuivi l’oratrice.

Yolande Cormier a parlé de l’attachement des religieuses pour les pauvres et les petits.

«Sans jugement, mais dans le respect et la discrétion, les sœurs ont procuré leur réconfort, leur soutien spirituel, psychologique et financier à de nombreuses personnes dans le besoin. D’ailleurs, elles le font encore aujourd’hui.»

«Elles sont venues pour enseigner et pour préparer des enseignantes et enseignants, pour la survie de la langue française. Elles ont accompli leur mission avec brio. Le moment est à l’appréciation et à la reconnaissance. Alors mille mercis à chacune d’entre vous ainsi qu’à chacune des sœurs venues en Acadie depuis les débuts», a exprimé Yolande Cormier.

Chacune des six religieuses vivant encore aujourd’hui au couvent de Saint-Louis-de-Kent a été remerciée individuellement pour son dévouement exceptionnel, soit Bernice Daigle, Marie-Anne Desroches, Jeanne Roach, Jeannine Caissie, Jacqueline Boudreau et Lisette Boudreau.

Présent dans la salle, l’ex-directeur de l’école Soleil-Levant de Richibucto, Roger Doiron, a indiqué fièrement être un «produit» des religieuses de la Congrégation Notre-Dame de Caraquet, de la première à la neuvième année de ses études primaires.

«Les religieuses de Saint-Louis ont développé notre fierté de la langue française, c’est grâce à elles», a pour sa part mentionné Lucie Babineau, qui a enseigné à différents endroits.

«Ce n’est pas la page d’un livre qu’on tourne aujourd’hui, c’est un livre qu’on ferme», a mentionné l’ex-directeur de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Saint-Louis-de-Kent, Paul Demers. On espère que le souvenir de votre présence à Saint-Louis va rester dans nos cœurs et dans le cœur des générations à venir.»