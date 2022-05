Logement abordable: 2 millions $ pour des projets dans le Nord-Est

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé mercredi des investissements de près de 2 millions $ afin de financer la rénovation et la construction de 56 logements abordables dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

Ces investissements, rendus possibles grâce à l’Entente bilatérale Canada-Nouveau-Brunwick sur le logement abordable, serviront à financer des projets dans les communautés de Bertrand, Caraquet, Tracadie et Beresford.

Les Résidences Léonce-Marsoliau de Bertrand pourront compter sur des investissements de 530 000$ afin de rénover 10 logements pour personnes âgées ou ayant un handicap et en construire cinq nouveaux.

Habitat Caraquet 201 et la Coopérative d’habitation Oasis de Tracadie recevront respectivement 322 000$ et 525 000$ afin de rénover des logements abordables destinés à des familles.

À Beresford, les Résidences Habitat Soleil peuvent compter sur un investissement de 240 000$ qui ira à la construction de six nouveaux logements abordables pour personnes âgées ou ayant un handicap.

Les investissements ont été annoncés mercredi matin lors d’une conférence de presse organisée aux Résidences Léonce-Marsoliau de Bertrand.

Un million de dollars s’ajoute à ces sommes afin de financer des subventions de loyer.

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, et le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, ont annoncé mercredi des investissements de près de deux millions de dollars afin de financer la rénovation et la construction de logements abordables dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, notamment aux Résidences Léonce-Marsoliau, à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Justin Dupuis

«On tient souvent pour acquis que dans nos régions, on a tous une maison, un chez soi, mais la réalité est tout autre, a déclaré Serge Cormier, député libéral de la circonscription fédérale d’Acadie-Bathurst, lors de l’annonce. J’ai souvent la chance de visiter nos régions et il y a des personnes qui ont des logements qui sont inadéquats, il y a des personnes qui vivent avec plusieurs enfants sous un même toit et qui n’ont pas assez de chambres.»

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, a lui aussi tenu à rappeler que les problématiques entourant le logement affectent toutes les communautés du Nouveau-Brunswick.

«C’est très important de développer des projets dans toutes les régions de la province. C’est important pour les personnes âgées, les familles et les personnes avec un handicap», a-t-il indiqué, rappelant que son gouvernement souhaite procéder à la construction de 370 nouveaux logements abordables au cours des trois prochaines années.

Yvon Godin, président du conseil d’administration des Résidences Léonce-Marsoliau et maire de Bertrand, estime qu’il est urgent que Fredericton investisse davantage afin de s’attaquer à la crise du logement, un phénomène observable dans les plus grands centres de la province comme en milieu rural.

La question est d’autant plus urgente si les communautés souhaitent réussir à attirer des immigrants afin de combler la pénurie de main-d’œuvre, dit M. Godin, qui est aussi président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

«Il y a un manque flagrant de logements abordables dans toute la province. Lorsqu’on a de nouveaux projets comme celui-ci, ça démontre que l’on se dirige dans la bonne direction, analyse-t-il. Pour l’AFMNB, c’est une priorité de travailler sur ce dossier, qu’il y ait de plus en plus de logements abordables pour nos aînés, mais aussi les nouveaux arrivants et les jeunes couples qui ont de plus en plus de difficulté à s’acheter des maisons en raison des prix exorbitants. Il va falloir penser à ces gens-là bientôt.»