Nutritec poursuit deux résidents de Saint-François-de-Madawaska

L’usine Nutritec a intenté une poursuite pour diffamation à l’endroit de Monique Levesque et de Éric Gagné, deux résidents de Saint-François-de-Madawaska.

L’entreprise se spécialisant dans la fabrication d’engrais à partir de fumier de volaille réclame 125 000$ en dommages et intérêts, en dommages punitifs et en frais juridiques.

Nutritec estime que M. Gagné et Mme Levesque ont tenu des propos erronés et diffamatoires, notamment dans les médias, en disant que des matières polluantes rejetées par l’usine étaient responsables des problèmes de santé de plusieurs citoyens.

Jugeant que la preuve qu’il a recueillie est accablante et se fondant sur la jurisprudence, l’avocat représentant Nutritec, Me Ian Girard, a demandé au juge qu’il procède par jugement sommaire, soit qu’il en arrive à un verdict sans qu’il n’y ait de procès.

De leur côté, Monique Levesque et Éric Gagné, qui nient avoir tenu des propos diffamatoires, souhaitent qu’il y ait un procès avec jury.

Ce sera au juge de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Jean-Paul Ouellette, de déterminer s’il procèdera au jugement sommaire ou s’il acceptera un procès avec ou sans jury. Il devrait prendre une décision d’ici le début de l’été.

Depuis 2016, les résidents des environs se plaignent publiquement des odeurs émises par l’usine. Ils ont dit à maintes reprises que Nutritec était en partie responsable de problèmes de santé des gens du coin. Ils ont également réclamé sa fermeture.

Mme Levesque et M. Gagné ont agi en tant que porte-parole de ce groupe.

Celui-ci a été débouté à quelques occasions, notamment lors d’une demande de recours collectif à l’endroit de Nutritec.

Dans un rapport publié en mars 2021, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et le ministère de la Santé n’ont pas été en mesure de conclure qu’il existait des polluants nocifs pour la santé dans l’air à Saint-François-de-Madawaska.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a même déterminé qu’à l’exception des particules en suspension, les concentrations de polluants relevées dans la communauté de Saint-François de Madawaska sont typiques pour une région rurale du Nouveau-Brunswick.

Lors de la plus récente audience du 24 mai, M. Gagné et Mme Levesque ont soutenu que le rapport comportait des failles et a présenté des données incomplètes au sujet de la qualité de l’environnement dans les environs.