Un nouveau parc communautaire d’ici l’automne à Saint-Basile

Le nouveau parc communautaire qui sera aménagé sur le terrain de l’École Régionale Saint-Basile devrait voir le jour au début de la prochaine année scolaire.

C’est du moins ce que souhaite le comité responsable du projet qui a profité de l’occasion pour dévoiler les résultats de sa campagne financière lors d’un point de presse organisé le 25 mai.

Une somme de 350 000$ a été recueillie pour l’aménagement de ce parc, ce qui est venu surpasser l’objectif de 250 000$ anticipé lors du lancement de la campagne financière en décembre dernier.

Lors du même point de presse, les gouvernements fédéral et provincial ont confirmé qu’ils allaient investir 75 000$ et un peu plus de 136 000$ respectivement. Ces sommes se sont donc ajoutées aux nombreux dons, des gens, organismes et entreprises de la région.

Le comité parental de l’école a, entre autres, investi la somme de 15 000$ répartie sur une période de cinq ans.

Le projet a également remporté un prix de 50 000$ lors du concours Voilà!, organisé par UNI Coopération financière, en 2021.

«La communauté a embarqué. Il y a aussi eu le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral avec les montants qu’ils nous ont présentés. Ça dépasse mes attentes et je me dis que la communauté est derrière le Comité rue Principale et l’École Régionale Saint-Basile. C’est extraordinaire.»

Comme le comité a récolté plus d’argent que prévu, Jocelyn Daigle admet qu’il pourrait y avoir des ajouts par rapport au plan initial. Il veut toutefois s’assurer que le coût des matériaux n’a pas trop changé par rapport à ce qui a été prévu au départ.

«Il faut comprendre que si l’on compare les coûts que l’on avait estimés avec les coûts réels, il peut y avoir des ajustements. S’il reste des montants supplémentaires, c’est définitif qu’il y aura des modules de jeu qui seront ajoutés.»

Pour ce qui est des prochaines étapes, M. Daigle a mentionné que le comité était en attente des plans finaux préparés par une firme locale. Ces plans doivent être ensuite approuvés par Fredericton pour que le projet passe par le processus d’appel d’offres.

«On espère que tout ça sera complété à la fin juillet, début août, pour que l’on puisse commencer le réaménagement (du parc) au mois d’août et qu’au mois d’octobre, tout soit complet.»

Sans trop vouloir vendre la mèche, Jocelyn Daigle confirme que plusieurs nouveaux modules de jeu viendront remplacer les installations actuelles qui datent de 2004. Il y aura aussi un module de jeu accessible aux personnes à mobilité réduite ou qui ont des besoins particuliers.

Le parc sera d’ailleurs à proximité du parc du Berceau qui a vu le jour grâce au travail du Comité rue Principale Saint-Basile.

Selon M. Daigle, les jeunes pourront donc se promener d’un parc à l’autre.

«Oui, c’est pour l’École Régionale Saint-Basile, mais c’est pour la communauté.»