Des drag queens brayonnes bien dans leur peau

La région d’Edmundston sera le théâtre de deux spectacles de Drag Queen en un peu plus de deux semaines. Portrait de deux de ces hommes de la région qui monteront sur scène.

Le premier des deux spectacles aura lieu le 28 mai au Casino Grey Rock. Intitulé «Le Drag Show de Brayonnes avec Amour», il mettra en vedette deux artistes du Madawaska, soit Hailey Frantastic et Kylie Rose, ainsi qu’Amour Love qui est originaire de Perth Andover.

Le second spectacle, «Le Drag Night au Mont», aura lieu au bar l’Avalanche du Centre plein air Mont Farlagne, le 11 juin. Les drag queens de Moncton, Sami Landri, Chiquita Mère, Rose Beef et Sabrina Knox, monteront sur scène.

Hailey Fantastic

Gabriel Roy, aussi connu sous le nom d’Hailey Fantastic, ne savait pas trop dans quelle aventure il plongeait lorsqu’il a décidé d’avouer publiquement qu’il souhaitait devenir une drag queen.

Il l’a tout d’abord fait sur les réseaux sociaux, mais, pour lui, ce n’était tout simplement pas assez. Il fallait qu’il tente la véritable expérience.

«L’élément déclencheur a été mon “coming out” que j’ai fait en 2016. Je cherchais des choses au sujet de la communauté LGBTQ+ sur internet. Je n’avais jamais entendu parler des drag queens avant, mais c’est sur Google que je suis tombé sur la photo de Adore Delano et j’ai été captivé. Je me disais: “ ça ne se peut pas qu’un gars puisse ressembler à une belle fille de même”.»

En approfondissant ses recherches, il en a découvert davantage sur cet art. Des émissions comme RuPaul’s Drag Race font maintenant partie de son quotidien.

Petit à petit, le jeune homme a commencé à se procurer du maquillage. Sa mère lui a aussi donné des vêtements qu’elle ne portait pas. C’est donc en 2017, avec un maquillage plus ou moins réussi selon ses propres dires, qu’il a commencé à manifester ce désir d’être une drag queen.

«J’étais plus une drag queen de sous-sol. Je me préparais un “look”, je me prenais en photo et je mettais ça sur les réseaux sociaux. Je ressentais tellement de joie en faisant ça.»

Gabriel Roy confie que ce réconfort que lui a apporté le drag provient, en partie, du fait qu’il a souvent eu de la difficulté à se sentir bien dans son corps, notamment en raison de son surplus de poids.

«À 19 ans, je pesais plus de 400 livres. J’en ai perdu 150 depuis, mais le drag a été un genre de repère. Je ne me trouvais peut-être pas beau, mais, au moins, je me trouvais belle. Je me disais ça au début alors c’est pour ça que j’ai décidé de continuer. J’ai vraiment eu la piqûre.»

Dans la peau d’Hailey Fantastic, il a donc eu l’occasion de prendre part à certains spectacles, dont un qui a eu lieu à Edmundston, l’été dernier.

Kylie Rose

Pour sa part, Cody Desjardins a suivi, en quelque sorte, les traces de sa consoeur drag queen. Il a adopté le nom de Kylie Rose.

Même si, publiquement, il n’a pas affiché son penchant pour le drag, il soutient que son intérêt remonte à sa jeunesse.

«Au secondaire, j’écoutais mes chansons favorites et je me faisais toujours comme scénario que j’étais devant un public, habillé en femme.»

Ne sachant pas trop comment il pouvait réaliser cette pensée, il a commencé à porter attention à l’univers du drag en écoutant la populaire émission RuPaul’s Drag Race.

«Ce sont des hommes comme moi qui s’habillaient en femme et qui faisaient des performances. C’est là que moi et Gabriel on a commencé à en parler. À un moment donné, je suis allé chez lui et on a fait une séance de drag. Gabriel m’a maquillé, il m’a prêté du linge et une perruque. On a fait des photos et ç’a vraiment commencé là.»

Lors d’un séjour à Québec, Kylie Rose a fait quelques numéros pendant un spectacle de drag queen. Lorsqu’il est revenu à Edmundston, par la suite, il a décidé de déployer encore plus d’efforts afin de pratiquer son art.

Pour lui, le drag comble un besoin. Il admet que cela lui permet de vivre avec des problématiques comme l’homophobie.

«Ça me donne une bonne estime de moi-même. Ça m’a aidé à m’aimer en tant que Cody et en tant que Kylie Rose.»

Une évolution encourageante

Cody Desjardins/Kylie Rose se réjouit de voir que la situation a évolué dans la région du Madawaska, même s’il reste encore certaines petites barrières à faire tomber.

«Je suis sûr qu’il y en a qui ne savent comment l’avouer à leur famille, à leurs amis et au public, mais ça vient avec la confiance. Il ne faut pas précipiter les choses, mais plus qu’on avance, plus c’est accepté», a mentionné Kylie Rose.

«Je suis fier de mon coin de pays. Par exemple, je porte des ongles. Le fait que je puisse me promener avec ça, faire des “show”, des photos et que je n’ai pas peur de me faire ridiculiser, ça montre qu’il y a eu une évolution et je suis content de ça.»

Gabriel Roy/Hailey Fantastic est d’accord avec sa collègue. Il se dit heureux de voir que beaucoup de gens affichent une grande ouverture d’esprit et souhaitent qu’il y ait davantage de manifestations concrètes afin d’appuyer la communauté LGBTQ+.

«C’est beau d’en parler, mais ça prend des activités concrètes pour faire avancer l’ouverture d’esprit. Il y a des gens qui savent c’est quoi des drag queens, mais il y en a qui sont moins renseignés là-dessus et qui sont sceptiques. Je trouve qu’apporter des drag queens dans une ville comme Edmundston apporte une touche de sensibilisation.»

«Il n’y a pas tellement de lieux de rencontre pour les gens de notre communauté. Dans un bar normal par exemple, je trouve que je ne “fit” pas bien. Il faudrait avoir un endroit, sans être un bar gai, qui organise des événements pour la communauté LGBTQ+.»

Même si les commentaires inappropriés sont monnaie courante, il ne fait pas l’objet d’intimidation.

«Il va toujours y en avoir de ces commentaires sur les réseaux sociaux, mais je ne m’attarde pas à ça.»