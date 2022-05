Des villes poursuivent leurs efforts pour éloigner les bernaches des lieux publics

Des villes du Nouveau-Brunswick ont mis en place des stratégies afin de minimiser l’impact de l’arrivée des bernaches du Canada sur leurs territoires.

À Edmundston, le programme d’effarouchement de ces oiseaux migrateurs n’est en place que depuis deux ans. C’est en constatant les dégâts causés par les bernaches que la Municipalité a décidé d’adopter cette approche.

«Le problème, ce n’est pas leur présence en tant que telle, mais c’est ce qu’elles laissent derrière. Elles laissent les terrains impraticables à cause de leurs matières fécales», a expliqué le coordonnateur du secteur des espaces verts de la Ville d’Edmundston, Daniel Gautreau.

«Le but n’est pas de contrôler la densité de population de bernaches comme telle, mais on essaie de les éloigner de certains endroits qui sont très utilisés par les citoyens de la ville

(…) On souhaite les déplacer vers des terrains où ça nous dérange moins.»

Selon M. Gautreau, la naissance prochaine des oisillons incite également la Ville à éloigner les oiseaux le plus possible des lieux fréquentés. À ce moment, les bernaches peuvent faire preuve d’un peu plus d’agressivité afin de protéger leurs petits.

Pour l’instant, deux secteurs sont ciblés, soit des terrains de sport du quartier Saint-Jacques et le parc Archibald-Fraser, situé à proximité du centre-ville.

Selon Daniel Gautreau, des étudiants à l’emploi de la Ville utilisent une sorte de pistolet/lance-fusée – qui émettent un bruit à haute intensité sur une courte période – afin d’effrayer les bernaches et les conditionner à ne pas revenir au même endroit.

«Chaque matin on arrive avec ces percuteurs qui sonnent presque comme un coup de fusil. Ça les effraie et elles s’en vont. On remarque qu’elles reviennent encore, mais on continue à le faire et on souhaite que ça fonctionne.»

En 2021, le programme avait permis d’éloigner les bernaches des endroits ciblés. Selon M. Gautreau, il aura fallu environ trois semaines pour que la stratégie fonctionne. Il souhaite que ce soit encore le cas cette année.

«On a commencé il y a environ une semaine, alors on souhaite que ce soit réglé d’ici le début de juin. Les terrains de baseball et de soccer vont commencer à être utilisés davantage alors on veut essayer d’éviter les conflits d’utilisation entre les citoyens et les bernaches.»

Par la suite, le programme d’effarouchement sera utilisé au besoin.

M. Gautreau estime également que les secteurs urbains ayant des aires boisées offrent de la nourriture en abondance aux bernaches tout en étant moins exposés aux prédateurs.

De plus, il recommande aux gens de ne pas nourrir ces gros oiseaux puisque cela a comme effet de prolonger leur séjour dans les environs.

Un système qui a fait ses preuves dans le Grand Moncton

À Moncton, l’agent des communications Austin Henderson souligne qu’au cours des deux dernières années, la Ville a introduit davantage de tactiques pour éloigner, sans cruauté, les bernaches.

Les secteurs du lac Jones et du parc du Centenaire ont été les endroits principalement visés par ces mesures.

«En 2020, la gestion de leurs excréments est devenue un défi, principalement au lac Jones. Notre équipe a essayé de nombreuses méthodes de nettoyage, mais a commencé à chercher des solutions plus efficaces pour 2021, qui se poursuivent cette année», a indniqué M. Henderson, dans une réponse envoyée par courriel.

Les mesures comprennent:

-L’installation de petites clôtures près des plans d’eau pour dissuader les bernaches de vouloir nicher à proximité;

-Les lumières «Away with Geese» (stroboscopes) qui sont des lampes qui clignotent la nuit, ce qui dissuade les bernaches de rester à ces endroits;

-L’installation de faux coyotes, notamment sur l’île du parc du Centenaire;

-De l’affichage pour sensibiliser les visiteurs du parc au sujet des mesures en vigueur et de l’importance de ne pas nourrir les bernaches;

-Des barrières végétales qui agissent comme zones tampons à certains endroits;

-Et le laser «Fly Away» qui est utilisé matin et soir et qui a pour effet d’éloigner les oiseaux.

Même s’il est difficile d’évaluer l’efficacité des mesures, M. Henderson affirme qu’il y a eu une diminution significative du nombre d’excréments, surtout au lac Jones.

De son côté, le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick dispose, depuis le printemps 2017, d’un plan annuel de gestion des bernaches du Canada au carrefour giratoire de Dieppe.

Le plan a été préparé en collaboration avec le Service canadien de la faune et le Atlantic Wildlife Institute.

Selon le porte-parole du ministère, Jeremy Trevors, cette stratégie a permis d’améliorer la sécurité routière à cet endroit.

Il a rappelé que l’objectif du programme est de réduire les risques pour les bernaches et les automobilistes en réduisant la population et l’activité de reproduction de ces animaux dans la zone du carrefour giratoire.

«Depuis le lancement du programme, on a constaté une diminution radicale de la production de couvées dans le rond-point et la plupart des oies (bernaches) adultes se dispersent de la zone peu après la saison de nidification», a écrit M. Trevors.

«Cela a conduit à une réduction du nombre d’oies traversant la route. Bien qu’il ne soit pas possible d’éliminer les adultes de la zone, ils ne produisent plus de progéniture qui présente des risques pour les conducteurs et, sans couvées, les adultes passent moins de temps sur le site», a-t-il ajouté.