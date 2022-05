Hausse du prix de l’essence: plus d’intérêt pour le camping saisonnier

Si l’on en croit certains propriétaires de camping au Madawaska, bien des campeurs de la région souhaitent demeurer davantage dans les environs au cours de la période estivale, notamment en raison de l’augmentation du prix de l’essence.

Au Camping Saint-Basile, à Edmundston, il existe 30 terrains réservés aux campeurs saisonniers. Bien que la plupart des réguliers seront de retour cet été, l’une des propriétaires des lieux, Sonia Fournier, confirme qu’il y a eu beaucoup plus de demandes que par le passé pour ce type d’emplacements.

«La plupart sont des gens qui sont ici depuis plusieurs années. On a toujours une liste d’attente, au cas où, mais cette année on a reçu plusieurs nouveaux appels de saisonniers.»

Même du côté des autres terrains, Mme Fournier soutient que la demande des gens des environs a été forte. Elle ajoute qu’en plus de vouloir louer un terrain de camping, ils souhaitent y passer de plus longs séjours qu’autrefois.

«On avait l’habitude de voir des gens prendre une fin de semaine, mais on a plus de demandes de gens qui veulent rester une semaine ou un mois.»

Mais le prix de l’essence n’a pas semblé freiner les ardeurs des touristes de l’extérieur. Selon Sonia Fournier, le Camping Saint-Basile n’a jamais eu autant de demandes de campeurs d’ailleurs au Canada et même des États-Unis.

«D’habitude, ça va à un plus tard dans l’année avant que l’on ait des journées pleines donc je pense que ça signifie que les gens voyagent quand même.»

«Pour les mois de juillet et août, ce n’était jamais complètement plein, alors on remplissait avec des “drop in”, mais là on a beaucoup de journées où il n’y a plus aucun site de libre. C’est vraiment une bonne année pour le camping.»

Au Camping Panoramic, à Edmundston, la situation est similaire. Daniel Clavette n’est peut-être que propriétaire de l’endroit depuis février – en compagnie de ses partenaires Shawn Nadeau et Lyne Bérubé – mais il remarque une tendance à la hausse du côté du camping saisonnier.

«Avant d’être propriétaire, j’ai été campeur à cet endroit pendant huit ans et je peux dire que oui, on a une plus grande demande. On a même aménagé de nouveaux terrains saisonniers et j’ai une liste de personnes qui en veulent.»

Normalement, le parc avait au moins 150 campeurs saisonniers, sur 188 terrains au total. Ce nombre a grimpé à environ 160. Afin de s’ajuster au contexte actuel, les propriétaires évaluent même la possibilité d’aménager d’autres terrains de camping du genre.

«On est en train de vérifier si on ne peut pas prendre des terrains touristiques pour les transformer en saisonniers. Il y a toujours une crainte d’avoir moins d’achalandage de personnes de l’extérieur qui passent dans notre coin», a admis Daniel Clavette. «J’ai même des gens de Grand-Sault qui travaillent à Edmundston qui m’ont dit que pour sauver de l’argent en essence, aussi bien s’en aller camper chez nous. J’ai ce genre de demandes.»

Même s’il n’est pas prêt à dire que l’essence est le seul facteur, il vient peser dans la balance.

«Ils nous disent que le coût qu’on leur charge pour être saisonnier représente pratiquement deux semaines de camping à Moncton. On arrive au même prix.»

«Il y en a aussi qui ont l’habitude de réserver des places pendant la période estivale au Témiscouata ou même un peu plus loin dans la région, mais plusieurs de ces gens travaillent encore pendant l’été alors pour eux, c’est peut-être plus avantageux de rester proche.»

Malgré tout, le Camping Panoramic accueille encore un bon nombre de visiteurs de l’extérieur de la région, même s’ils ne sont souvent que de passage.

De son côté, Rémy Gagnon est l’un de ces campeurs qui ont décidé de ne pas trop s’éloigner du Madawaska au cours de la période estivale et de limiter les voyages de trop grande envergure.

«Au début, on se disait que l’on pourrait peut-être aller à Granby, à Valcartier, peut-être aller à l’Île-du-Prince-Édouard, mais avec le prix de l’essence, on va se limiter à un voyage.»

«Automatiquement, ça vient augmenter les dépenses. Il faut calculer ça dans nos affaires.»