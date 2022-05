Branle-bas au CHU Dumont pour combler la perte de deux spécialistes

C’est le branle-bas au Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, qui devra bientôt se débrouiller avec deux spécialistes en oncologie en moins.

Le Réseau de santé Vitalité a annoncé, vendredi après-midi, le départ des deux spécialistes à la fin juillet. La direction tente de rassurer les patients en affirmant mettre en place des mesures pour assurer la continuité des soins «malgré cette situation exceptionnelle».

«Nous comprenons que cette situation puisse être insécurisante pour nos patients et leurs proches, mais nous tenons à les rassurer: leur santé est notre plus grande priorité. Tous les efforts ont été déployés pour qu’aucun patient ne se retrouve sans médecin ou en rupture de traitement et nous pouvons confirmer que la continuité des soins de tous les patients en oncologie au CHU Dr-Georges-L.-Dumont est maintenue», a déclaré Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité.

Le Réseau a mobilisé des médecins de famille qui pratiquent l’oncologie dans ses sites satellites afin d’alléger la tâche de l’équipe d’oncologues de Moncton.

«Un exercice majeur de tri et de priorisation de tous les patients est en cours afin de déterminer ceux qui, parmi la clientèle semi-active, peuvent être pris en charge par leur médecin de famille et ceux qui poursuivront leur suivi auprès d’un oncologue. Les spécialistes participent activement au plan de suivi de leurs patients.»

Les patients qui sont directement touchés par le départ de ces ressources seront contactés par le Centre d’oncologie ou par leur médecin de famille au cours des prochaines semaines.

Le Réseau envisage également de possibles collaborations avec d’autres centres d’oncologie qui pourraient prendre en charge certains patients, «sans que la qualité des soins ou la nature de ceux-ci en soient affectées».

«Les efforts de recrutement de nouveaux spécialistes ont également été accrus. Le Réseau ne peut malheureusement compter sur cette initiative pour combler les besoins à court terme, mais est toutefois persuadé que ces démarches aboutiront à moyen terme.»

«Je tiens à souligner la collaboration et l’engagement exceptionnel de nos médecins de famille qui pratiquent l’oncologie dans nos sites satellites et de toutes les équipes du Réseau afin d’assurer les soins à nos patients», a ajouté Dre Desrosiers.