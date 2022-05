Consentement présumé pour le don d’organes: peu de progrès au N.-B. 

Une loi visant à créer un programme de don d’organes et de tissus à consentement présumé n’a pas encore été adoptée dans la province, plus d’un an après son dépôt en chambre. Le Nouveau-Brunswick «dépend» de la Nouvelle-Écosse dans ce dossier, selon la ministre de la Santé Dorothy Shephard.

La loi vise à accroître le nombre de personnes qui sont des donneurs potentiels d’organes.

Si elle est adoptée, la plupart des Néo-Brunswickois seraient considérées comme des donneurs potentiels, et leur consentement serait présumé, à moins qu’ils choisissent de s’abstenir.

Il s’agit d’un projet de loi présenté le 11 mai 2021 par le libéral Jean-Claude D’Amours.

Depuis, les choses ont peu progressé. Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture, puis a été envoyé au comité permanent de modification des lois par le gouvernement en octobre 2021.

Le rapport de ce comité, qui a étudié le projet de loi, n’a pas encore été déposé à l’Assemblée, selon Jean-Claude D’Amours.

Il croit que le projet de loi pourrait mourir au feuilleton s’il n’est pas adopté rapidement, d’ici la fin de la session parlementaire.

Les députés doivent normalement siéger deux semaines de plus cet été. Ils seront par la suite en pause d’été jusqu’à la prorogation de la chambre et le discours du trône à l’automne.

«Les deux prochaines semaines, on oublie cela, ce n’est certainement pas dans l’agenda du gouvernement», estime M. D’Amours.

Il croit que le gouvernement tente de «prendre le mérite» en déposant un nouveau projet de loi similaire lors de la nouvelle session.

«Il faudrait recommencer le processus.»

La loi est similaire à celle adoptée par la Nouvelle-Écosse en 2019. Cette province est ensuite devenue la première juridiction en Amérique du Nord à lancer ce genre de programme en 2021.

Dépend de la Nouvelle-Écosse

La ministre de la Santé du N.-B, Dorothy Shephard, a affirmé la semaine dernière que le ministère travaille sur ce dossier, mais que le Nouveau-Brunswick «dépend» de la Nouvelle-Écosse afin de progresser.

«Nous ne pouvons pas faire ceci tout seuls. En fait, nous sommes vraiment dépendants de la Nouvelle-Écosse pour faire quoi que ce soit à cet égard. Ce sont eux qui innovent pour nous.»

La ministre n’a pas offert de détails sur ce qui retarde le processus, sinon que la mise en place du programme en Nouvelle-Écosse a été complexe. Elle croit que le Nouveau-Brunswick doit collaborer avec la province voisine afin de «faire ses devoirs» avant de mettre cette loi en application.

L’Acadie Nouvelle a envoyé des questions au ministère de la Santé du N.-B. par rapport à cette collaboration entre les provinces mercredi et jeudi, mais le ministère n’a fourni aucune réponse.

Lors de l’étude du projet de loi sur le don d’organes en octobre, le sous-ministre adjoint de la santé, René Boudreau, a affirmé que la Nouvelle-Écosse offre le service de prélèvement d’organes pour les quatre provinces de l’Atlantique.

Il a aussi affirmé que, bien que le consentement présumé est «essentiel», c’est plutôt un signalement rapide et obligatoire des donneurs potentiels par les médecins qui a contribué à la hausse des dons d’organes en Nouvelle-Écosse.