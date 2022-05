Double meurtre à Dieppe: une voiture grise au coeur de l’enquête

La GRC a publié vendredi des photos d’une voiture Hyundai Sonata qui serait impliquée dans le double meurtre d’un couple âgé de Dieppe en 2019. La police cherche à identifier la personne qui conduisait cette automobile au moment du drame.

Le corps de Bernard Saulnier, 78 ans, et celui de Rose-Marie Saulnier, 74 ans, ont été découverts le 7 septembre dans leur résidence de la rue Amirault.

Pendant l’enquête, les policiers ont identifié plusieurs véhicules d’intérêt, dont une Hyundai Sonata argent de 2013 qui a été vue à Dieppe près de la scène du crime, le 7 septembre 2019.

Les policiers ont obtenu des images vidéo où on voit la voiture à l’intersection de l’avenue Acadie et de la rue Champlain, à Dieppe, le 7 septembre 2019. La voiture a été retrouvée quelques semaines plus tard à Moncton, pendant une enquête sur une autre affaire où il a été déterminé que la voiture avait été volée de la région de Fredericton.

«Même si nous ne pouvons pas donner plus de détails puisque l’enquête est en cours, nous avons des raisons de croire que cette voiture était impliquée dans l’homicide des Saulnier», affirme le caporal Hans Ouellette.

Les policiers continuent de suivre activement des pistes d’enquête, ce qui comprend des renseignements du public.

«Les enquêtes sur des homicides peuvent être complexes et prendre du temps. Nous savons que les proches des victimes et les membres de la collectivité veulent des réponses, tout comme nous», mentionne M. Ouellette.

«Des personnes ont l’information dont nous avons besoin pour traduire les responsables devant la justice. Nous demandons à ces personnes de communiquer avec nous, et de nous aider à résoudre ce terrible crime.»