Le Festival de pétoncles comme dans le bon vieux temps à Richibucto

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le comité organisateur du Festival de pétoncles de Richibucto invite les festivaliers à se mettre dans l’ambiance d’une autre époque dans le cadre de sa 50e édition qui se déroule du 14 au 17 juillet.

Selon la vice-présidente du comité organisateur du Festival de pétoncles, Stella Richard, cet anniversaire aurait dû être souligné il y a deux ans.

«À cause de la COVID, on n’a pas pu le faire», explique celle qui est aussi mairesse de Richibucto.

Les gens sont invités à s’habiller comme à l’époque du premier Festival de pétoncles. Selon la porte-parole, les festivaliers peuvent aussi se costumer comme dans les années 20, soit durant la période des «rumrunners.»

Parmi les activités incontournables du Festival, il y a le bazar qui se déroulera tous les jours sur la rue Principale. Les festivaliers pourront y retrouver entre autres des couvertures piquées, des œuvres d’art, bijoux, parfums et différents autres articles à vendre.

«Je crois qu’on va en avoir plus cette année, de la manière que les gens appellent pour participer», ajoute la vice-présidente.

Les gens pourront bien sûr se procurer des pétoncles sur place, sur la rue Principale.

Le samedi 16 juillet, il y aura un rallye de motocyclettes. Le départ aura lieu à 11h au quai de Richibucto.

Sur l’eau, une course de canots est prévue au programme des activités. Elle se déroulera le samedi à compter de 10h. Le rendez-vous des participants aura lieu derrière la banque Royale, à proximité du quai.

Le magicien Rémi Boudreau sera présent samedi durant les festivités .«Cette année on a changé nos feux d’artifice au samedi soir, indique la porte-parole et on va essayer de les faire plus gros parce que c’est le 50e.»

La journée de dimanche commencera par un déjeuner qui sera servi de 8h à midi au centre multifonctionnel L’Ancre à Richibucto.

Ceux et celles qui ont envie de rire ont rendez-vous sur le quai dans le cadre d’une activité plutôt loufoque. Les organisateurs vont graisser un gros poteau qui sera installé à l’horizontale entre le quai et l’eau. Les participants doivent tenter, en se tenant sur le poteau, de se rendre à son extrémité qui se trouve au-dessus de l’eau pour mettre la main sur la récompense. Le poteau est très glissant. La plupart du temps, les participants tombent à l’eau.

Cette activité avec le poteau graissé est prévue pour le dimanche à compter de 14h, au quai de Richibucto.

«On l’a fait des années passées», affirme Stella Richard, à propos de ce divertissement. Parce que c’est notre 50e, on s’est dit qu’on allait essayer de ramener quelque chose de différent.»

«On travaille dur pour préparer un défilé pour le dimanche soir, exprime Stella Richard. On veut demander aux enfants de participer, pour essayer de les inclure eux aussi dans le festival.»

Parlant des enfants, ils ne seront pas laissés de côté puisqu’il y aura des jeux gonflables pour eux. Un bingo pour les enfants aura lieu au parc Jardine, de même qu’une soirée cinéma.

Selon Stella Richard, il y aura de la musique tous les jours durant le festival avec plusieurs musiciens locaux.

Vendredi et samedi soir, des spectacles seront présentés par des groupes connus, comme Old School, The Mainlanders, Vinyl Sunset et Uptown Sinners.