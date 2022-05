L’école secondaire Népisiguit inaugure un bar… à salade!

L’école secondaire Népisiguit de Bathurst a procédé jeudi midi à l’inauguration de son nouveau bar à salade.

L’initiative vise à promouvoir une saine alimentation et à mettre en valeur les aliments locaux, tout en permettant à quelques élèves de vivre une expérience personnelle et académique enrichissante.

Les artisans du bar à salade de l’ESN se sont installés à la cafétéria avec leur kiosque sur le coup de midi, proposant aux passants une salade constituée de légumes frais et de produits locaux.

Les élèves et le personnel de l’école pouvaient à leur guise concocter une salade avec les aliments de leur choix comme des micro pousses et de la laitue cultivées à l’école même, des œufs et du fromage provenant de producteurs locaux, des petites tomates, des concombres et du piment vert.

Deux types de vinaigrettes maison, saveur grecque ou framboise, étaient même offertes pour l’occasion dans le cadre d’une journée spéciale «dîner mieux-être» organisée à l’école secondaire.

Guylaine Fongemie, qui est enseignante ressource à l’ESN, a indiqué que la culture de légumes à l’intérieur des murs de l’école et dans une serre nécessite beaucoup de travail et d’investissements, mais que le jeu en vaut la chandelle.

Heureusement, le programme de bourses De la ferme à l’école a contribué au projet de bar à salade de l’établissement scolaire de Bathurst.

De plus, les responsables du projet ont pu compter sur l’aide précieuse du mentor André Vienneau, de l’entreprise Little River Polyculture, qui se spécialise dans la production de micro pousses.

Mathieu Roy, un élève de l’école, semblait en plein contrôle des opérations du kiosque santé lors du passage de l’Acadie Nouvelle sur place.

«Ça bouge plus que dans une salle de classe ordinaire!», a confié l’étudiant de 10e année de l’ESN.

Zachary Mallais fut pour sa part l’un des premiers élèves à se présenter au bar à salade lors de l’heure du repas. Il a affirmé avoir apprécié l’expérience culinaire.

«Une très bonne salade, mais les portions pourraient être plus généreuses!», a raconté après le repas et avec un clin d’œil le grand gaillard de l’école secondaire.

Ce virage écologique, santé et mieux-être entrepris à l’école secondaire Népisiguit continuera à aller de l’avant.

Après la construction d’une serre extérieure en 2021, les travaux de construction d’une pépinière alimentée par l’énergie solaire vont bon train.

Différents arbres à fruit devraient sous peu voir le jour à l’ESN, arbres qui seront destinés à la vente et qui seront plantés sur les terrains de l’école.