Le DSL de Rivière-Verte souhaite conserver le site d’enfouissement de la CSR du Nord-Ouest

Le comité consultatif du district de services locaux de Rivière-Verte demande au ministère des Gouvernements locaux de réviser sa décision de lui retirer le site d’enfouissement de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest.

Dans le sillon de la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, le ministère a décidé d’accorder cette infrastructure à l’entité 3, soit la nouvelle municipalité de Vallée-des-Rivières qui comprend notamment le Village de Sainte-Anne-de-Madawaska et la Ville de Saint-Léonard.

Selon Anne Mooers, directrice des communications au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le ministère a accepté cette demande du comité de transition du Nord-Ouest, qui a proposé que le site d’enfouissement soit inclus au sein de l’entité 3 (Vallée-des-Rivières).

De plus, le fait que l’endroit borde également Vallée-des-Rivières est aussi une raison justifiant la conservation du tracé proposé, a-t-elle ajouté.

Or, selon le comité consultatif du DSL de Rivière-Verte, le site d’enfouissement est situé sur son territoire depuis des années. D’après le président du comité, Gérald Clavette, l’assiette fiscale du DSL diminuerait de 2,1 millions$ en raison de ce changement.

«Selon les estimations que l’on a eues, ça pourrait représenter une perte de deux à trois cents du 100$ d’évaluation en revenus (…) Le ministre Allain nous a dit que c’était marginal comme impact sur notre taux de taxation, mais pour les gens du DSL, c’est peut-être autre chose», a ajouté M. Clavette.

Le DSL de Rivière-Verte souhaite conserver le site d’enfouissement de la CSRNO sur son territoire pour éviter de perdre une part de 2,1 M$ de son assiette fiscale – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien

Inconvénients

Le président du DSL de Rivière-Verte croit aussi que les résidents des environs, principalement ceux qui demeurent le long du chemin Rivière-Quisibis, ont subi, pendant de nombreuses années, les inconvénients d’avoir une infrastructure de la sorte à proximité.

«Quand on cherchait, dans le temps, un endroit pour le mettre, il n’y avait personne qui voulait avoir un site d’enfouissement de déchets solides dans sa cour.»

«On nous a fait valoir comme point que ça allait créer des emplois dans le coin, ce qui a été fait. Il y a eu des avantages financiers (…) On a aussi refait le chemin Rivière-Quisibis, ce qui fait en sorte que l’on a probablement l’une des plus belles routes secondaires au Nouveau-Brunswick.»

Selon M. Clavette, l’offre avait été acceptée – même si ce fut à contrecœur pour certains – en raison des avantages offerts.

Il estime que pour les résidents, les avantages financiers qu’offrait la présence d’une telle infrastructure venaient alléger le côté négatif de la chose, comme le bruit que font les dizaines de véhicules lourds qui passent quotidiennement sur le chemin Rivière-Quisibis – et qui affecte directement quelque 80 résidences – et le fait d’avoir, en quelque sorte, un dépotoir dans leur cour arrière.

«Avec tous ces inconvénients-là, le fait qu’ils (membres du ministère des Gouvernements locaux) viennent chercher la valeur financière d’un site de déchets qui se trouve dans notre cour, c’est une gifle en pleine face.»

«On va garder les déchets dans notre cour, les camions bruyants vont continuer d’emprunter le chemin Quisibis, mais nous allons perdre de la valeur financière. C’est la goutte qui a fait déborder le vase.»

Gérald Clavette affirme que le comité consultatif a tenté de négocier avec le ministre Daniel Allain. Il leur a toutefois mentionné qu’il n’allait pas changer de position.

Dans sa réponse envoyée par courriel, Anne Mooers est venue confirmer que le ministère n’avait pas l’intention de réviser les limites territoriales à cette étape du processus de réforme.

Dans cette optique, une réunion d’information a été organisée le 25 mai à Rivière-Verte.

Au cours de cette réunion, les résidents du DSL ont notamment donné le mandat au comité consultatif de préparer une pétition qui sera remise au ministre Allain. Les gens auront jusqu’au 10 juin pour la signer.

«Si on prend ce contexte et on le met ailleurs, je crois que les gens réagiraient de la même façon (…) On ne s’oppose pas à la fusion, mais on nous a pris des choses sans vraiment nous consulter.»

Si le comité essuie un autre refus, M. Clavette indique que d’autres scénarios seront étudiés, comme celui d’exiger que les camions à ordures empruntent un autre chemin que celui de Rivière-Quisibis.

«Si on transfère le site d’enfouissement à l’entité 3 et qu’ils profitent des bénéfices financiers, qu’ils prennent aussi les inconvénients. Ils auront accès au site d’enfouissement à travers les routes disponibles dans l’entité 3. C’est logique.»

Une conséquence du regroupement d’Edmundston et de Rivière-Verte?

Loin de vouloir blâmer le Village d’avoir pris cette décision, Gérald Clavette estime que cet imbroglio a été rendu possible à la suite de la décision de la Municipalité de Rivière-Verte de se regrouper avec la Ville d’Edmundston.

Rappelons qu’au départ, Rivière-Verte devait être fusionnée à l’entité 3, tout comme le DSL de Rivière-Verte.

Lorsque la demande du Village a été acceptée par le ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, le DSL de Rivière-Verte a plutôt décidé de se joindre au district rural du Nord-Ouest, composé du DSL de Saint-Basile, d’une partie du DSL de Saint-Joseph-de-Madawaska et d’une partie du DSL de Saint-Jacques.

«On hésitait à se joindre à Saint-Léonard, car c’était plus loin, alors on a décidé de se joindre aux autres DSL. Quelques mois après, on apprend que l’on vient nous chercher 2,1 millions$ en raison du site d’enfouissement. C’est inacceptable.»