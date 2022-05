Un nouveau partenariat pour aider l’aéroport d’Edmundston à prendre son envol

L’aéroport d’Edmundston s’enligne vers une croissance alors que la gestion de l’endroit a été confiée à une entreprise de la région.

Un partenariat a été créé entre Aéroport du Madawaska – organisme propriétaire des lieux – et le Groupe Regenord, entreprise œuvrant dans les domaines de la gestion, la communication et ainsi que le marketing stratégique.

L’aéroport demeure sous le chapeau d’Aéroport du Madawaska qui bénéficie d’une contribution annuelle de 150 000$ de la Ville d’Edmundston. Le groupe était aussi responsable de l’aéroport de Saint-Léonard avant qu’il soit vendu à la compagnie J.D. Irving en 2017.

Le président d’Aéroport du Madawaska, Luc Michaud, se réjouit qu’une entreprise locale travaille au développement de l’aéroport même si son organisme continuera de superviser les lieux et administrer les fonds en provenance de la Ville d’Edmundston.

«Ça faisait longtemps que l’on cherchait ça. C’est par un concours de circonstances que cette entente avec Regenord a été conclue, mais c’est certain que nous sommes heureux de ça.»

Même si les membres d’Aéroport du Madawaska sont des passionnés d’aviation et qu’ils seront toujours aux alentours pour prêter main-forte à leur nouveau gestionnaire, M. Michaud juge que le temps et l’énergie requis pour apporter l’infrastructure à l’étape supérieure rendaient leur tâche difficile.

«On a toujours eu comme but d’avoir les installations et les équipements nécessaires pour faire fonctionner l’aéroport. On a ça. Maintenant, le but est de mettre un projet en place pour profiter de tout ça, mais c’est plus ou moins notre travail.»

«L’intérêt a toujours été là, mais on demeure des bénévoles. Dans mon cas, j’ai une entreprise, alors, commencer à négocier des contrats de service à gauche et à droite et faire des plans d’affaires, bénévolement, je n’avais pas l’énergie de tout faire ça. Si un projet se pointe à l’horizon éventuellement, je suis toutefois partant pour y participer.»

Dans cette optique, le partenariat avec Regenord permet à l’entreprise de gérer l’infrastructure en main afin de lui donner une vocation plus large, en mettant notamment l’accent sur le développement économique.

Le PDG de l’entreprise, Alain Bélanger, souhaite que l’aéroport devienne une pierre angulaire du développement économique régional.

«On veut lui donner un second souffle avec une vision de développement de la région avec l’aéroport. On a besoin d’un aéroport alors il faut voir comment on peut le garder et qu’il ne soit pas qu’un éléphant blanc. On veut que ce soit un moteur économique», a-t-il expliqué.

En place depuis l’automne dernier, le Groupe Regenord a déjà mis en place un plan d’action qui, selon M. Bélanger, sera plus agressif et évoluera au fil du temps.

«La base de tout est d’offrir un service. Il est arrivé à plusieurs reprises, au cours de l’hiver, que des avions-ambulance ne pouvaient pas atterrir à d’autres endroits, mais nous, on pouvait.»

«On a mis en place une structure afin d’offrir une sécurité à la population. C’était l’objectif numéro un.»

Pour ce qui est des autres objectifs, on parle, entre autres, de développer un service de transport aérien, avec des vols nolisés qui permettraient aux gens de s’envoler pour des destinations telles que Montréal ou Toronto.

«On parle vraiment de vols organisés. Avec le prix du pétrole, ça commence à être intéressant de regarder des alternatives.»

Le comité d’Aéroport du Madawaska avait déjà, par le passé, essayé de développer un tel service. Il ne s’est jamais concrétisé.

Selon M. Bélanger, la situation a changé depuis ce temps. Il a bon espoir d’atteindre cet objectif.

«On ne voit pas l’aéroport comme juste un aéroport. Il faut qu’il fasse partie d’un plan.»

Selon le nouveau gestionnaire de l’aéroport d’Edmundston, ce plan passe aussi par le développement d’entreprises autour de celui-ci.

«Il doit y avoir quelque chose de motivant autour de l’aéroport. Il faut que les entreprises voient un avantage à venir ici. Pour les personnes qui veulent voyager, il faut leur trouver une manière.»

Depuis le début de l’année, plus de 90 atterrissages ont déjà eu lieu avec une prévision de plus de 1000 utilisateurs/passagers cette année. En plus des appareils des services d’urgences, quelques avions privés ont aussi atterri à Edmundston.

«On a eu une grosse augmentation. On a une visée beaucoup plus marketing. Tous les jours, on partage, en ligne, des informations sur la condition de la piste. On offre des services plus stables. Et on reçoit des gens d’un peu partout en Amérique du Nord.»

«C’est nouveau pour nous, mais on a augmenté l’achalandage.»

M. Bélanger dit aussi vouloir développer des partenariats avec des entrepreneurs de la région, mais aussi du Québec. Il est à noter qu’une grande portion de la piste d’atterrissage se trouve au Témiscouata.

«On veut réunir les gens du Québec à cet aéroport-là, car c’est un service qui peut aider le Nouveau-Brunswick, mais aussi toute cette partie du Québec.»

Des investissements importants à prévoir

L’un des défis auxquels les nouveaux gestionnaires auront à faire face sera celui-ci de la remise à neuf de certaines installations, à commencer par la piste d’atterrissage.

«Elle a plusieurs années alors il y a beaucoup de fissures qu’on répare tout le temps. Comme toute chose, elle a une durée de vie et je dirais qu’elle est sur la fin.»

Même le terminal, qui avait profité d’investissements gouvernementaux pour des travaux de rénovation en 2018, a besoin de réparations.

L’entreprise a déjà investi de l’argent afin de faire l’achat d’équipement pour nettoyer la piste plus rapidement en hiver.

Une école de pilotage a également vu le jour.