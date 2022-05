116 articles volés au terrain de golf de Memramcook

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le Village de Memramcook s’est fait voler 116 différents articles et pièces d’équipement au Club de golf de la Vallée, dans la nuit de vendredi à samedi.

Parmi les pièces d’équipement manquantes, on note en haut de liste un petit véhicule utilitaire Cushman Truckster qui est bien pratique pour l’entretien d’un terrain de golf, une génératrice, une soudeuse électrique, plusieurs outils de toutes sortes dont deux scies à chaîne, deux chargeurs à batterie, une caméra de surveillance ainsi que trois fouets snipper pour couper le gazon près des poteaux.

Ce n’est pas la première fois que la municipalité se fait voler. Parfois c’est un peu d’essence ou quelques pièces. C’est toutefois rare qu’elle se fait dérober de façon aussi importante. «C’est définitivement le coup le plus dur», signale le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois.

«Au terrain de golf, il y a un entrepôt pour évidemment entreposer l’équipement nécessaire pour opérer le terrain. C’est à cet endroit-là», précise le maire, à propos de l’endroit où les pièces d’équipement ont été prises.

Les employés qui se rendent au terrain de golf assez tôt pour entamer leur journée de travail, avant l’arrivée des premiers golfeurs, ont constaté les faits vers 5h, samedi matin.

Le maire n’a pas voulu trop commenter l’affaire en raison de l’enquête de la GRC qui est en cours, mais la valeur de l’équipement volé représente facilement quelques dizaines de milliers de dollars.

«C’est certain que si le public a des indices ou même sait où les choses sont en vente, parce que des fois les gens qui volent mettent ces choses-là à vendre, si le public se fait offrir d’acheter des items sur la liste, c’est important de communiquer avec la GRC ou avec la municipalité dès que possible», exprime le maire.

Le Village de Memramcook a publié la liste des articles volés sur son site web.

Rester positif

Le maire veut se faire rassurant. «On reste positif, dit-il. La gang du terrain de golf est déjà partie acheter de l’équipement de remplacement. C’est certain que nous on va réviser nos procédures et nos installations de sécurité pour s’assurer qu’on est bien protégés», explique Maxime Bourgeois.

«Au public, je dirais de ne pas être alarmés. C’est certain que dans une petite communauté, on a souvent tendance à prendre notre sécurité pour acquis, c’est juste important d’être vigilants», avise-t-il.