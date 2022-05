Le CCNB travaille fort pour un nouvel édifice à Bathurst

Les infrastructures vieillissantes du CCNB à Bathurst posent plus que jamais problème, une situation qui fait dire à l’administration du Collège que celles-ci devront assez rapidement être modernisées ou remplacées.

Lors d’une rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle la semaine dernière, Pierre Zundel, directeur général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), a indiqué que le piètre état des édifices du campus de Bathurst est devenu l’enjeu prioritaire pour l’établissement d’enseignement postsecondaire.

«On travaille comme des diables dans l’eau bénite pour avoir un nouveau campus à Bathurst», a-t-il expliqué lorsqu’interrogé à savoir si le CCNB planche sur d’importants projets.

Des édifices désuets

D’après M. Zundel, c’est l’âge des deux édifices vieillissants du campus de Bathurst qui pose problème. L’édifice de la rue du Collège a été érigé en 1916 alors que celui de la rue Youghall a été construit en 1961.

«On vit constamment des défis que d’avoir ces deux vieux édifices, dit Pierre Zundel. Par exemple, le site de Youghall, où sont réunis les programmes de métiers, a des ateliers où l’on fait de la soudure et il n’y a pas de système de gicleurs. Quand il y a de l’activité dans l’atelier d’équipements lourds, ça sent partout dans l’édifice parce qu’il est doté d’un système de ventilation primitif.»

Il y a quelques semaines, un problème dans le réseau électrique de cet édifice a nécessité des travaux d’une valeur de 70 000$. L’hiver dernier, d’importants travaux ont aussi été effectués dans des conduits de vapeur de l’édifice de la rue du Collège.

«Nous avons évalué les besoins en entretien des deux vieux campus. Une étude pour l’édifice de la rue du Collège a montré qu’il faudrait 25 millions $ pour le remettre à niveau afin qu’il soit sécuritaire et fonctionnel. J’ai l’impression que ce sera plus que ça pour le site de Youghall», avance M. Zundel.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire avec certitude si les édifices seront rénovés ou si un nouveau campus sera construit, Pierre Zundel prédit que c’est la dernière option qui sera la plus susceptible de répondre aux besoins du CCNB.

«Sans changer de campus, on parle probablement de 50 ou 60 millions $, et au bout de ça, on aura quand même deux vieilles bâtisses et un dédoublement des services dans les deux endroits. On peut s’imaginer que ce sera aussi beaucoup d’argent pour un nouvel édifice, mais je ne peux pas avancer de chiffre. On est en train d’essayer de développer le concept et le coût associé à un nouveau campus», précise M. Zundel, qui ajoute que le dossier devra progresser rapidement.

Ouverture à Fredericton

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail affirme être en discussion avec le CCNB relativement à ses édifices vieillissants.

«Nous travaillerons avec eux sur les prochaines étapes dans un proche avenir, a indiqué une porte-parole dans un courriel. Dans le cadre du processus de planification, toutes les options seront envisagées.»

Quoiqu’il arrive, le directeur général du CCNB croit que la construction d’un nouvel édifice offre des occasions de partenariat intéressantes avec d’autres partenaires.

«Pour la formation en santé, il y a plusieurs partenaires impliqués, dont le Réseau de santé Vitalité avec ses hôpitaux, l’Université de Moncton et le CCNB, qui offre des formations dans diverses disciplines à différents endroits. Est-ce qu’il n’y aurait pas par exemple la possibilité de créer un centre d’apprentissage par simulation partagé par les trois grandes instances actives dans ce domaine? C’est l’occasion d’explorer les occasions de partenariats communautaires et la santé ce n’est qu’un exemple», illustre-t-il.

Conserver le patrimoine

René Legacy, député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, reconnaît lui aussi qu’il est plus que temps que ce dossier progresse. Attendre, croit-il, ne fera qu’augmenter la note des travaux.

«Il est temps de bouger. Je crois que c’est encore un exemple qui montre bien que Blaine Higgs et le ministre des Finances sont toujours heureux de parler de leurs surplus budgétaires, mais ce que l’on voit de plus en plus c’est qu’il y a, à long terme, un déficit d’infrastructure incroyable qui va nous coûter très cher dans les années à venir», lance-t-il.

Chose certaine, M. Legacy est d’avis que l’édifice de la rue du Collège, site de l’ancien Collège de Bathurst, doit être conservé et qu’un nouveau pavillon plus moderne pourrait y être érigé.

«C’est un lieu qui fait partie du patrimoine de Bathurst, explique M. Legacy. J’ose espérer que l’on est capable de combiner un peu de notre histoire et de notre patrimoine avec quelque chose de moderne.»

La Ville de Bathurst accueille pour sa part favorablement le projet de modernisation du CCNB.

«Il en va de soi qu’un projet de construction d’un édifice éducationnel serait bien accueilli par notre municipalité alors que les retombées économiques ne seraient certainement pas négligeables», a déclaré un porte-parole de la municipalité dans un courriel.

La Ville dit être incapable de se prononcer sur l’importance de préserver l’édifice de l’ancien Collège de Bathurst tant et aussi longtemps qu’un processus officiel ne sera pas enclenché et que ces «éléments soient identifiés par les instigateurs du projet.»