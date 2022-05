Prono juvénile: deux ans de prison pour un sexagénaire

Un homme de 69 ans de Saint-Jean a été condamné à deux ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations portées contre lui à la suite d’une enquête menée sur des images d’agression sexuelle sur des enfants.

En mars 2021, le Groupe de lutte contre l’exploitation d’enfants dans internet de la GRC au Nouveau‑Brunswick a ouvert une enquête après avoir reçu des renseignements du Centre national des crimes d’exploitation d’enfants.

Le 20 juillet 2021, la police a exécuté un mandat de perquisition dans un domicile de la promenade Ellerdale, à Saint-Jean. Plusieurs appareils électroniques ont été saisis et un homme de 69 ans a été arrêté sur les lieux.

Le 16 décembre 2021, Charles Joseph Martin a comparu en cour provinciale à Saint-Jean pour faire face à des accusations de possession de pornographie juvénile. Il a été libéré sous de strictes conditions. Il a ensuite plaidé coupable à toutes les accusations.

La semaine dernière, Charles Joseph Martin a été condamné à deux ans de prison suivis d’une période de probation de 20 ans et d’une interdiction de posséder des armes à feu pendant 10 ans à partir de sa libération.

Charles Joseph Martin a été ajouté au Registre national des délinquants sexuels, où il figurera pendant 20 ans. Il devra de plus fournir un échantillon d’ADN. Après sa libération, il devra respecter certaines conditions imposées par la cour. Il lui sera notamment interdit de communiquer avec une personne de moins de 16 ans et de se trouver au même endroit qu’une personne de moins de 16 ans, et ce, pendant 10 ans.