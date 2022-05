Un concours de charme pour attirer les étudiants internationaux

Le Québec investira 80 millions $ en quatre ans pour attirer 1200 étudiants non canadiens en région. La Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton réclame des mesures similaires au N.-B.

«L’annonce du Québec est très inquiétante pour les institutions postsecondaires francophones hors Québec, particulièrement pour celles du Nouveau-Brunswick», déclare le président de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM), Jean-Sébastien Léger.

Il croit que les efforts du gouvernement de François Legault pour recruter des étudiants étrangers nuiront à ceux de l’Université de Moncton (U de M) et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).

«Les campus dans le nord, à Shippagan et à Edmundston, vont souffrir de cette mesure, pointe en particulier M. Léger. Leurs étudiants pourront aller étudier à Rimouski, par exemple.»

Attraits du Québec

Le président de l’Association des étudiantes et étudiants internationaux de l’U de M (AÉÉICUM), Amine Zaghloul, tend à confirmer ces craintes. Il prévoit une diminution du nombre d’étudiants étrangers au CCNB et à l’U de M après la mise en place de la mesure québécoise en septembre 2023.

Elle consistera à offrir aux non-Canadiens étudiant dans des secteurs économiques en pénurie de main-d’œuvre hors de la métropole montréalaise les mêmes frais de scolarité qu’aux Québécois: la gratuité dans les collèges et 3000$ par an dans les premiers cycles universitaires.

«C’est tellement une bonne nouvelle pour les étudiants internationaux, exulte M. Zaghloul. Quand j’ai appris cette nouvelle, j’ai été choqué dans le bon sens.»

À titre de comparaison, les élèves provenant d’autres pays paient 15 000$ par année en premier cycle à l’U de M et 9500$ par an au CCNB.

«Ces frais de scolarité sont exorbitants, juge M. Zaghloul. Le Québec a aussi une qualité d’enseignement qui est super connue.»

Il évoque les classements de l’U de M. L’université se trouve par exemple souvent parmi les derniers établissements du Canada dans les comparaisons du magazine MacLean’s.

Accessibilité des études

M. Léger explique qu’en attirant moins d’étudiants internationaux, l’U de M et le CCNB risquent d’avoir des problèmes financiers à cause de leur «sous-financement» par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il craint donc que ces établissements doivent augmenter leurs frais de scolarité.

«Il pourrait y avoir des conséquences sur l’accessibilité aux études postsecondaires, ce qui serait déplorable», juge le président de la FÉÉCUM.

Il invite le gouvernement de Blaine Higgs à s’interroger sur l’importance des universités et des collèges pour le recrutement et la rétention d’immigrants. Il fait valoir le grand apport de ceux-ci au développement économique et démographique de la province.

«Ce serait possible d’avoir des programmes ciblés comme au Québec pour recruter des étudiants internationaux», soutient M. Léger.

Efforts néo-brunswickois

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déjà lancé un projet pilote pour les diplômés étrangers de quatre collèges privés formant à 19 professions en manque de main-d’œuvre. Il les autorise depuis avril à postuler à son Programme des candidats, qui leur permet de travailler dans la province en attendant un visa de résidence permanente.

«Depuis 2018, le Nouveau-Brunswick a identifié les étudiants internationaux diplômés au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada comme priorité pour son Programme des candidats», rappelle le relationniste, Michel LeBlanc.

Il indique que la province a accueilli de cette façon 3000 immigrants en 2021, dont le tiers ont un diplôme canadien (et 17% un diplôme néo-brunswickois).

«Les candidats doivent satisfaire aux exigences minimales d’admissibilité du programme: avoir une offre d’emploi authentique d’un employeur du Nouveau-Brunswick et avoir la pleine intention de vivre et de travailler dans la province sur une base permanente», précise M. LeBlanc.

Progrès possibles

Un candidat à la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Donald Arseneault, soutient que le gouvernement de Blaine Higgs pourrait en faire davantage, même si ses moyens financiers sont moindres que ceux du Québec. Il croit que tous les étudiants internationaux devraient être admissibles au Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.

«Alors que je voyage dans la province et que je visite des entreprises, les employeurs ont du mal à trouver des travailleurs qualifiés. Ce n’est pas seulement dans les soins de santé», affirme M. Arseneault.

Il pense aussi qu’il est plus facile de permettre à des étudiants étrangers de rester que d’en recruter d’autres à l’international. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick en est conscient.

«Les étudiants étrangers sont des candidats particulièrement souhaitables pour la résidence permanente en raison de leur formation et de leurs titres de compétences canadiens, de leur maîtrise d’une ou des deux langues officielles, de leurs compétences entrepreneuriales et de leur familiarité avec la culture d’ici», déclare-t-il sur son site internet.