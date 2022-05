Un présumé voleur en série de Kent fait face à 22 accusations

Un individu de Saint-Édouard-de-Kent, Marc Denis Savoie, fait face à 22 accusations reliées à une série d’entrées par effraction qui se sont produites entre février et avril 2022, à Moncton et Upper Coverdale.

Les méfaits auraient eu lieu entre les 6 et 7 février 2022.

Deux commerces ont été ciblés ainsi que plusieurs résidences. Dans plusieurs cas de tentatives d’entrées par effraction, les occupants des lieux ont indiqué qu’ils étaient à la maison au moment de l’incident.

En menant une enquête approfondie, la police a pu établir que la même personne aurait été impliquée dans les différents incidents et qu’elle aurait utilisé le même véhicule chaque fois. Dans l’après-midi du 7 février, des policiers ont tenté d’intercepter un véhicule près de Riverview qui correspondait au véhicule d’intérêt, mais la personne au volant a refusé de s’arrêter. Plus tard dans l’après-midi, des policiers ont retrouvé le véhicule à Moncton. Lors de la perquisition du véhicule, des biens et des pièces d’identité liées à des vols commis antérieurement ont été trouvés.

Avec l’information recueillie, la police a pu obtenir un mandat d’arrestation et a piégé un homme de 34 ans alors qu’il était en train de commettre un autre vol.

Marc Denis Savoie a comparu une première fois le 9 avril. Le 27 mai, il a été accusé de 22 infractions:

Entrée par effraction (8 chefs d’accusation)

d’entrée par effraction dans une résidence privée (2 chefs d’accusation)

Tentative d’entrée par effraction sur une propriété commerciale

Tentative d’entrée par effraction sur une propriété privée

Possession d’outils de cambriolage

Port d’un déguisement pendant la perpétration d’une infraction (2 chefs d’accusation)

Vol de véhicule à moteur

Vol de moins de 5000$ (3 chefs d’accusation)

Possession d’un bien obtenu criminellement ayant une valeur de moins de 5000$

Possession non autorisée de documents d’identité appartenant à une autre personne

Fuite de la police.

L’accusé est détenu et comparaîtra de nouveau en cour le 3 juin, pour inscrire son plaidoyer.