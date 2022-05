Accès aux cours d’eau: Shediac cherche des options

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le conseil municipal de Shediac veut étudier les options pour créer une ou des rampes d’accès à l’eau destinées aux canots, kayaks et petits bateaux à moteur.

Lors de sa réunion ordinaire du 30 mai, le conseil municipal a nommé un comité de sept à huit personnes composé d’élus et de membres du public pour évaluer les différentes options et trouver des solutions.

Le maire Roger Caissie explique que le nouveau groupe est représenté par des membres du comité de protection et du comité de transport actif de la municipalité, ainsi que des citoyens de Shediac.

«On a été chercher deux citoyens essentiellement pour leur expérience, leur expertise, en tant que kayakiste et pour les bateaux à moteur», explique le maire. Ces deux citoyens pourront donner les informations nécessaires sur ce que recherchent les kayakistes et les conducteurs de bateaux à moteur par rapport à l’accès à l’eau.

«On parle des petits bateaux», précise le maire, car il y a une marina accessible pour les plus gros bateaux à Shediac.

«Essentiellement, le comité désire trouver des solutions à long terme afin de permettre à la population d’avoir accès aux différents cours d’eau dans la ville de Shediac, informe Roger Caissie. Ce que le conseil recherche d’abord et avant tout, c’est d’avoir des endroits qui sont accessibles, sécuritaires et qui seront bâtis et gérés par la municipalité.»

Le conseil municipal n’a pas donné de date limite au nouveau comité pour présenter des options de rampe d’accès.

«Ce n’est pas juste une réunion de 10 ou 15 minutes. Nos services d’incendie vont participer également», rapporte M. Caissie.

Le maire a fait savoir qu’en 2017, le conseil municipal avait déjà évalué la question à ce moment-là.

«Il y a eu un rapport qui a été produit par un consultant pour évaluer les sites possibles. C’est un des outils qui va être disponible pour le comité pour regarder la situation», affirme le maire.

Avec la création de la nouvelle entité comprenant la Ville de Shediac et les DSL de Shediac Cape, Scoudouc, Scoudouc Road et Point-du-Chêne, le maire croit qu’il pourrait y avoir d’autres possibilités d’accès riverain.

La Ville de Shediac ne veut pas nécessairement se limiter à un seul nouveau site.

«Si on peut avoir un petit site ici, et un autre petit site là-bas, ça peut aider pour accommoder les gens», indique le maire.

«On veut laisser la chance au comité d’explorer ça. Surtout nos deux citoyens (sur le comité), ce sont des gens qui connaissent bien la rivière Scoudouc», assure Roger Caissie.

«Dans un sens, tout est possible. À la fin de la journée, le conseil municipal pourra prendre une décision basée sur une recommandation en bonne et due forme. Ce sera ensuite de trouver l’argent et les moyens pour réaliser le projet», informe le premier officier municipal.

Fermeture d’un accès sur la promenade Riverside

La fermeture en 2021 d’un accès à la rivière Scoudouc sur la promenade Riverside a occasionné des préoccupations auprès des citoyens de Shediac. C’est pour cette raison que la Ville de Shediac étudie ses options.

Le 28 mars dernier, des citoyens ont présenté une pétition de 400 noms au conseil municipal, à la suite de la fermeture de cette rampe d’accès gratuite.

Le maire avait ensuite indiqué que la décision de fermer cet accès avait été prise pour des raisons de sécurité.

Selon la Ville de Shediac, en attendant la création de nouveaux sites d’embarcations, les utilisateurs de l’accès sur la promenade Riverside peuvent actuellement utiliser une installation au Parc Rotary.

«Pour une petite embarcation comme un kayak ou un canot, il y a un quai au Parc Rotary qui appartient à la municipalité et que certaines entreprises utilisent. Le public y a accès», confirme le maire.

Les propriétaires de bateau ont toujours l’option de se rendre au quai de Point-du-Chêne ou à la marina de Shediac, mais avec des frais à débourser.