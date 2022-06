Charmée par la retraite, elle ferme sa bijouterie après 45 années de service

Il y a de ces commerces qui, malgré leur taille, sont pratiquement des institutions pour leur communauté. C’est le cas de la Bijouterie Christine Di-Or à Dalhousie, qui fermera ses portes ce jeudi après 45 années de services.

«C’est une semaine très émotive. Après autant d’années, fermer la boutique est une sorte de deuil.»

Propriétaire de la Bijouterie Christine Di-Or, Christine Côté se fait discrète depuis quelques jours à son commerce. Chaque fois qu’elle y met les pieds depuis qu’elle a pris la décision de mettre la clé dans la porte, elle a un pincement au cœur.

Initialement, la bijouterie – la seule de la ville portuaire – devait cesser ses opérations mardi. Sa clientèle lui a toutefois demandé quelques jours d’extras. La grande fermeture aura donc lieu ce jeudi.

Fondatrice de la bijouterie, Mme Côté ne se dirigeait pourtant pas du tout vers cette spécialité au départ. C’est chez elle qu’elle a démarré une petite boutique, un passe-temps, en attendant de pouvoir aller aux études comme infirmière. Au final, appuyée par son mari de l’époque, elle choisira de rester dans le domaine de l’entrepreneuriat.

La raison de la fermeture, ce n’est pas le manque d’ouvrage ou de ventes à la baisse, mais plutôt la volonté de profiter un peu d’une retraite méritée.

«J’ai maintenant une petite-fille qui demeure à l’extérieur. Je veux pouvoir aller les visiter sans me tracasser avec la boutique. J’ai fait mon temps; 45 ans de métier ce n’est quand même pas rien», raconte Mme Côté, qui songeait à la retraite depuis un moment déjà.

Avec ce départ, c’est toutefois le commerce entier qui plonge. Celle-ci a bien tenté de s’en départir, mais sans succès. Des offres de reprises sérieuses étaient pourtant sur la table, mais celles-ci étaient conditionnelles à ce qu’elle demeure en poste encore quelques années à titre de mentore, ce qu’elle ne pouvait se résigner à accepter.

«Ce n’est pas parce que la relève n’était pas au rendez-vous, c’est plus un concours de circonstances. Je n’ai plus de temps pour cela malheureusement. C’est beau un commerce, mais c’est comme un bébé, il faut être là pour lui 24h sur 24. C’est vraiment dommage pour la bijouterie, j’aurais aimé qu’on la reprenne, car je sais à quel point elle était appréciée, à quel point les gens se fiaient sur notre service de réparation», soutient-elle.

Pour Mme Côté comme pour Dalhousie, c’est une page d’histoire qui se tourne. Durant ces années, la propriétaire a vu le prix de l’or exploser, elle a géré deux succursales simultanément (l’une au centre-ville, l’autre au mail) et a aussi vu le commerce électronique faire son apparition.

«Beaucoup sont perdants avec l’arrivée d’internet et des sites de ventes. Mais pour les bijouteries – à tout le moins dans mon cas -, ça n’a pas eu trop d’impacts négatifs. Les gens ont une relation spéciale avec les bijoux. Ils veulent les voir en personne avant d’acheter, les essayer, être certains qu’ils sont de qualité», avance-t-elle.

Il y a toutefois eu de moins bons côtés au cours de ces années. La bijouterie a notamment dû faire face à un vol majeur survenu à la fin des années 80, une expérience qui a passablement bouleversé sa propriétaire.

«Ça a mis beaucoup d’angoisse dans ma vie, ajouter une peur que je n’avais pas auparavant, et ça m’a suivi longtemps. Malgré cela, je ne peux pas me plaindre, car j’ai adoré avoir ma bijouterie, servir ma clientèle. C’est certain que quelque part, tout cela va me manquer», souligne-t-elle.