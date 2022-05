COVID-19: trois décès et peu d’hospitalisations au cours de la dernière semaine

Selon des données publiées mardi, trois personnes ont perdu la vie au Nouveau-Brunswick entre le 22 mai et le 28 mai après avoir contracté la COVID-19.

Lors de sa précédente mise à jour hebdomadaire, le ministère de la santé avait déclaré cinq décès.

Selon son rapport, on ne comptait samedi que 25 hospitalisations, soit deux de moins qu’une semaine plus tôt et 56 de moins qu’il y a un mois. Un patient était âgé de 10 à 19 ans et tous les autres avaient au moins 50 ans. Deux personnes se trouvaient aux soins intensifs.

«La proportion la plus élevée d’hospitalisations associées à la COVID-19 concerne les personnes âgées de 60 à 79 ans, peut-on lire dans le document. Les personnes non protégées par le vaccin continuent d’avoir le taux le plus élevé d’hospitalisation associées à la COVID-19 et de décès.»

D’autres indicateurs positifs sont à relever: le nombre de cas confirmés par test PCR et le nombre de tests rapides positifs rapportés ont diminué par rapport à la semaine dernière. Depuis deux mois, la moyenne mobile sur sept jours des cas de COVID-19 confirmés par test PCR a été divisée par sept.

Le nombre d’admissions à l’hôpital associés à la COVID-19 chute également, passant de 21 à 14.

Depuis le début de la pandémie, la province a enregistré 419 décès liés à la COVID-19. Les décès dans le monde continuent de baisser et sont d’environ 7900 décès par semaine, comme au début de mars 2020.

La Chine et les États-Unis ont eu les deux plus grands nombres de nouveaux cas au cours des 7 derniers jours, suivis de l’Australie, du Japon et de l’Allemagne.