Des remorques remplies de crabe en attendant des acheteurs

À un mois de la fin de la saison de la pêche, il semble peu probable que les crabiers réussiront à atteindre les quotas autorisés dans le sud du golfe du Saint-Laurent.

Bien que les premiers débarquements de crabe des neiges étaient bons à la suite du début de la saison de pêche le 13 avril, les prises ont considérablement ralenti depuis.

«Au début, on débarquait environ 3% du contingent par jour, mais présentement, c’est moins de 1%», dit Paul Robichaud, conseiller aux pêches à la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels.

D’après M. Robichaud, environ 80% du contingent total de crabe des neiges avait été pêché en date de mardi.

Même s’il reste encore un mois de pêche, il croit qu’il est peu probable que les pêcheurs réussiront à atteindre les quotas de cette année.

«C’est sûr qu’il reste tout le mois de juin, mais en raison de tous les territoires de pêche qui ferment en raison de la présence de baleines noires, les zones accessibles pour la pêche au crabe des neiges sont de plus en plus rares.»

Plus d’une vingtaine de territoires ont été fermés à la pêche en raison de la présence de baleines noires dans le golfe.

En juin, la mise en place des protocoles sur les crabes à carapace molle risque aussi de restreindre davantage les zones où la pêche sera encore permise.

Incertitudes pour les transformateurs

Malgré tout, la saison des crabiers n’a pas été mauvaise. Cette année, le ministère des Pêches et Océans a fixé le total autorisé des captures dans le sud du golfe Saint-Laurent à 32 519 tonnes, comparativement à 24 261 tonnes en 2021.

Dans la zone 12, les quotas ont connu une augmentation de près de 40%, passant d’environ 20 000 tonnes en 2021 à près de 28 000 tonnes.

«On a eu une augmentation du contingent, donc lorsque l’on compare les débarquements en quantités absolues, on est presque au même niveau que l’année passée», concède Paul Robichaud.

Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, explique que c’est surtout du côté de la transformation de la ressource que le doute persiste.

«Les pêcheurs ont déjà fait plus de prises que l’année dernière, ce ne sera pas une année dévastatrice pour eux, mais ça pourrait l’être pour les transformateurs, dépendant de ce qui arrivera avec le prix», dit M. Thériault.

C’est que contrairement à ce que pourrait laisser croire la hausse spectaculaire du prix, la demande pour le crabe demeure faible cette année, surtout sur les marchés américains. Et cette flambée du prix – jusqu’à 28,95 $ la livre en début de saison, a eu des répercussions sur le marché local, où le précieux crustacé a été boudé par les consommateurs. Il se vend environ 16,95 $ la livre dans la Péninsule acadienne aujourd’hui.

«La situation continue à être la même, le produit se vend très peu et au compte-goutte. C’est une année exceptionnelle, on n’a pas vu de difficulté à écouler le crabe comme ça depuis 25 ans.»

C’est pour cette raison que des remorques réfrigérées remplies de crabe congelé – qui valent chacune une petite fortune – sont alignées près de plusieurs usines de transformation en attente d’une reprise des marchés.

La situation des transformateurs semble toutefois moins incertaine qu’ailleurs au pays, par exemple à Terre-Neuve, où certaines usines ont décidé de ralentir ou cesser temporairement leurs activités en raison des incertitudes sur le marché. Heureusement, dit M. Thériault, cette situation ne risque pas de se produire au Nouveau-Brunswick.

«C’est quelque chose qu’on avait envisagé, mais on a préféré donner une avance de 6$ la livre aux pêcheurs au lieu du prix de 7,25$ prévu initialement, explique-t-il. C’est le choix qu’on a fait pour essayer de les aider.»

Gilles Thériault dit être assez sûr que les transformateurs finiront par écouler leurs stocks. Reste à voir à quel moment et, surtout, à quel prix.

«Il n’y a pas de danger que le crabe soit perdu, on est sûr que l’on va finir par l’écouler. Reste à savoir quand et à quel prix, c’est ça la grosse question. On a tous beaucoup de stock et on ne sait pas quel prix nous allons recevoir, on espère que ce ne sera pas une année de pertes pour plusieurs entreprises.»