La GRC dévoile le portrait-robot des assaillants de la route des Ressources

La GRC a rendu public le portrait-robot de deux personnes qui auraient agressé une femme et auraient tenté de l’enlever la semaine dernière, sur la route 180, entre Saint‑Quentin et Bathurst.

La police a été informée que, le 23 mai 2022, vers 19h, une conductrice circulait sur la route des Ressources en direction de Bathurst lorsqu’une femme au bord de la route lui a fait signe de s’arrêter. Celle‑ci lui a demandé de l’aide pour changer un pneu sur sa fourgonnette à panneaux, de couleur pâle.

La victime a indiqué qu’elle était à environ 25 minutes de Saint-Quentin quand elle s’est arrêtée. Lorsqu’elle est sortie de sa voiture, elle a été attaquée par deux hommes qui ont tenté de la forcer à monter dans la fourgonnette. La femme a réussi à se libérer des hommes et à fuir les lieux.

La femme impliquée dans l’incident a les cheveux blonds, longs et frisés, et elle portait un long manteau rose. Elle parlait français et anglais sans accent apparent.

Un des hommes impliqués dans l’incident a les cheveux et les yeux foncés, ainsi qu’une barbe foncée et pleine, d’une longueur d’environ 1 pouce.

L’autre homme impliqué dans l’incident était fraîchement rasé et a les cheveux et les yeux foncés. Aucun portrait-robot de cet homme n’est disponible pour le moment. Un des deux hommes aurait été grièvement blessé à un œil durant l’incident.

«Nous espérons que quelqu’un reconnaîtra un des suspects ou nous fournira des renseignements qui feront avancer l’enquête, déclare le sergent Roch Lizotte du Détachement de la région Chaleur. Si vous reconnaissez une de ces personnes, veuillez communiquer avec la police. Même les plus petits détails pourraient être utiles.»