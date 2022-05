Marielle David couronnée Miss Canada

Originaire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Marielle David vient d’être couronnée Miss Canada 2022.

La jeune femme âgée de 20 ans a remporté les grands honneurs du concours de personnalité présenté du 26 au 29 mai à Brossard, en banlieue sud de Montréal.

De retour mardi dans la Péninsule acadienne après ce fructueux périple en sol québécois, la nouvelle reine du concours s’est dite enchantée et surtout surprise de la tournure des événements.

«Au départ, je me suis inscrite pour vivre une expérience en me lançant les deux pieds dans le vide. Je n’avais aucune attente, j’étais là pour simplement avoir du plaisir avec d’autres femmes du pays sans jamais penser revenir à la maison avec la couronne», a d’abord raconté Marielle David à l’Acadie Nouvelle.

«Le simple fait de me retrouver dans le top-10 des finalistes m’a fait pleurer sur scène, c’est le plus bel accomplissement de ma vie», a ajouté la jeune femme de l’île de Lamèque.

La lauréate du concours a tenu à rendre hommage aux gens de la Péninsule acadienne qui lui ont offert un appui sans réserve jusqu’au gala de couronnement tenu dimanche soir dernier au Quartier DIX30, un complexe qui compte deux salles de spectacle et autant d’hôtels et plus de 300 boutiques et restaurants.

«J’ai eu des tonnes de beaux messages d’encouragement et de l’aide précieuse de plusieurs commanditaires qui m’ont permis d’aller jusqu’au bout», a affirmé Marielle David.

La nouvelle Miss Canada avait bien entrepris son parcours, réussissant à amasser le maximum de points possible auprès du vote du public sur le web avant même la tenue de l’événement.

Les autres critères de sélection étaient principalement l’attitude générale durant le séjour et les activités et la performance durant le gala.

La jeune acadienne est parvenue à se démarquer de la trentaine de finalistes participantes malgré le fait qu’il s’agissait d’une première participation à vie à un concours d’une telle envergure.

Présenté une première fois en 1946, le concours Miss Canada est considéré comme étant le concours du genre le plus glamour et le plus important au pays.

Les choses ont bien changé depuis cette époque où le maillot de bain et la beauté étaient les seuls critères considérés.

«Ce qui m’a vraiment accroché, c’est que c’est maintenant basé sur la personnalité des participantes. Le stéréotype des bikinis et de la seule beauté physique a heureusement été détruit. C’est venu me chercher», a indiqué Marielle David.

Malgré son jeune âge, la reine du concours affiche déjà un CV des plus intéressants.

Après un diplôme en gestion d’entreprise du CCNB, l’Acadienne vient d’achever ses études en soins paramédicaux primaires et entame la semaine prochaine sa carrière de technicienne ambulancière dans la région de Caraquet.

Marielle David œuvre également depuis peu au sein de la brigade de pompiers volontaires de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

«J’aime aider et être présente auprès des gens, d’être une présence rassurante. À mon jeune âge, on réalise avec ce travail-là quelle est la véritable valeur de la vie.»

Contrat oblige, Miss Canada 2022 devra participer durant son année de règne à quelques activités promotionnelles.

«J’ai l’intention de faire beaucoup de bénévolat dans ma communauté, surtout en santé mentale. J’aimerais particulièrement m’associer et faire la promotion du service Jeunesse-J’écoute.

L’organisme est le seul service national qui offre en tout temps des services bilingues d’intervention professionnelle, des ressources et du soutien par téléphone et texto aux jeunes.

«J’aimerais aussi livrer des conférences dans les écoles et les foyers de soins. Quand l’on parle de santé mentale, il n’y a pas d’âge», a ajouté Marielle David.