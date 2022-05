Nouvelle étape dans le dossier du transport en commun au Madawaska

Le Madawaska pourrait savoir, d’ici l’automne, quels sont les scénarios possibles dans le dossier du transport en commun dans la région.

Bobby Therrien

Entrepris depuis le début de l’année, le processus d’évaluation des besoins en matière de transport s’est poursuivi récemment avec l’embauche de la firme Vecteur 5 qui se spécialise en gestion du transport collectif. Il s’agit d’une entente de 55 000$, financée par les gouvernements fédéral, provincial et municipaux, en plus du Partenariat local en immigration.

Cette firme a récemment réalisé une étude similaire dans la Péninsule acadienne.

Selon la directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmundston, Cathy Pelletier, ce projet se déroulera en quelques étapes.

La première, qui est pratiquement terminée, a été de dresser un portrait d’ensemble du territoire ciblé.

La deuxième étape, qui comprend des séances de consultations avec divers intervenants de la communauté, se mettra en branle prochainement. On souhaite d’ailleurs qu’elle soit terminée avant le début de la saison estivale.

«On aura deux consultations de style groupe de discussion. Ça va avoir lieu le 7 juin. On va englober des secteurs comme l’éducation, la santé, et les organismes communautaires. Du côté des entreprises, il y aura des consultations personnelles directement avec les gens d’affaires pour cibler leurs besoins.»

«C’est l’étape la plus importante et la plus longue, car on veut aller chercher le pouls du plus grand nombre de gens possible.»

Par la suite, les experts-conseils retourneront à la table de travail afin d’y faire leur analyse. Selon Mme Pelletier, l’objectif est d’avoir les recommandations en main cet automne afin qu’un projet concret puisse être développé avant le début de 2023.

«On va choisir le meilleur scénario afin de passer à un plan d’action pour qu’en janvier, on puisse aller de l’avant avec l’étape de la réalisation d’un transport en commun.»

«Il y a sûrement une foule de solutions, mais il faut coordonner tout ça pour savoir comment on le fait. On n’est pas des spécialistes alors c’est là que Vecteur 5 pourra nous aider.»

Comme les Commissions de services régionaux de la province ont reçu le mandat de développer un volet transport en commun dans la cadre de la réforme de la gouvernance locale, celle du Nord-Ouest prendra le relais en 2023 afin de concrétiser ce projet au Madawaska et peut-être l’étendre aux régions de Grand-Sault et Saint-Léonard.

Le projet de transport vise notamment à apporter un outil supplémentaire afin de pallier le manque de main-d’œuvre dans les environs.

Selon la directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmundston, plusieurs entreprises peinent à joindre les deux bouts en raison du manque d’employés.

«Une des inquiétudes au niveau des entreprises, c’est qu’il y a de leurs employés qui n’ont pas de moyens pour se déplacer. Il en est de même pour les nouveaux arrivants qui veulent travailler, mais qui n’ont souvent pas de voiture. Ce sont donc les entreprises qui doivent mobiliser des ressources, comme des employés, pour transporter d’autres employés.»

«Avec le transport commun, est-ce que l’on va pouvoir subvenir aux besoins des gens et en même temps, aller chercher plus de travailleurs? On l’espère.»

L’évaluation du transport en commun au Madawaska est chapeautée par la Chambre de commerce d’Edmundston, en collaboration avec la Ville d’Edmundston, la Communauté rurale de Haut-Madawaska, la Première Nation malécite du Madawaska, le Partenariat local en immigration, la CSRNO, Travail NB et l’APECA.