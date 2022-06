Un parc communautaire inclusif officiellement inauguré à Grand-Sault

Ils auront peut-être attendu un peu plus longtemps que prévu en raison de la pandémie, mais les gens de Grand-Sault ont finalement inauguré leur nouveau parc inclusif et intergénérationnel, le 29 mai.

Selon Maryse LeBlond, conseillère en services à la personne au Centre d’apprentissage Dexter et membre du comité du parc, celui-ci offre un accès à tout le monde, que ce soit des enfants ou des personnes âgées.

La surface uniforme de caoutchouc permet notamment aux personnes en fauteuil roulant de se rendre aux modules de jeu.

Les diverses installations de jeu offrent aussi la chance aux jeunes et moins jeunes, qu’ils aient un handicap ou non, de s’amuser.

«C’est vraiment une expérience multisensorielle. On a des modules et des tables à pique-nique accessibles. On a des exerciseurs qui ont été conçus pour être utilisés par tout le monde.»

Pour Josée Hudon-Leblanc, membre du comité du parc et de l’Association d’intégration communautaire de Grand-Sault, ainsi que mère de deux filles à besoins spéciaux, le simple fait d’avoir un parc entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite est un élément important.

Comme l’une de ses filles doit se déplacer en fauteuil roulant, les parcs traditionnels – qui sont souvent entourés d’une bordure de plastique et d’une surface instable en gravier ou en sable, par exemple – ne lui offrent pas la chance de s’approcher des modules de jeu.

«Nous avons la “chance” que notre fille ait un retard intellectuel assez important qu’elle ne réalise pas qu’elle est à l’écart, mais je connais beaucoup d’autres enfants qui réalisent que, parce qu’ils sont en fauteuil roulant ou utilisent une marchette, ils ne peuvent pas entrer dans le parc comme leurs amis.»

«Ce genre de situations ne devrait pas exister en 2022.»

Avec la présence de modules plus adaptés à leurs besoins, Mme Hudon-Leblanc est persuadée que ses filles, âgées de 13 et 16 ans, auront beaucoup d’heures de plaisir dans ce parc.

«Elles ne sont pas à ce niveau dans leur développement, alors elles aiment des choses qui font du bruit, qui les stimulent. Ce parc offre plein de choses à découvrir.»

«Dimanche (lors de l’inauguration), c’était l’une des premières fois où on pouvait en profiter et on a pris le temps d’y aller. Une de mes filles était assise dans une balançoire où elle pouvait être assise face à un adulte. Quand ce fut le temps de rassembler tout le monde pour le début de la cérémonie, elle ne voulait pas débarquer tellement elle aimait se balancer.»

Bien qu’il ait fait l’objet de discussions pendant de nombreuses années, le projet a été lancé concrètement en 2018. Celui-ci a été quelque peu retardé par la pandémie.

Le projet a reçu l’appui de nombreux organismes et entreprises des environs, ainsi que des divers paliers de gouvernement.

Même s’il est officiellement ouvert, le parc – qui a été aménagé pour la somme d’environ 400 000$ – n’est pas terminé puisqu’il est en constante évolution, selon Mme LeBlond.

«Au cours de l’été, il va y avoir des instruments de musique qui vont être ajoutés. Il va y avoir d’autres outils multi sensoriels et des panneaux de jeux. On va aussi ajouter une autre table de pique-nique.»

Surnommée, Parc Heritage Familifun Park, l’infrastructure est le fruit de travail de l’Association d’intégration communautaire de Grand-Sault et du Centre de ressources familiales Mad.-Vic. Il se situe sur la rue Terrace, tout juste à côté du bâtiment de l’AIC de Grand-Sault et qui abrite le centre de ressources familiales, ainsi que le dépôt et centre d’apprentissage Dexter.

«Ça regroupe des professionnels qui œuvrent dans le système scolaire, des parents qui vivent avec des enfants ou adultes ayant des handicaps. On a aussi une population vieillissante. Alors, ce sont toutes ces choses mises ensemble qui nous ont fait réaliser qu’il y avait un besoin», a expliqué Mme LeBlond.

Pour l’instant, un nombre limité de parcs sont accessibles aux personnes à besoins spéciaux, même si la tendance est à la hausse.

En effet, divers projets de parcs avec une composante inclusive verront le jour. Tout près de Grand-Sault, le parc Inclunique de l’École Mgr-Lang de Drummond devrait être construit d’ici la fin de l’année. Il en est de même pour la nouvelle cour de récréation de l’École Régionale de Saint-Basile qui sera elle aussi aménagée en 2022.