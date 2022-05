Un grand tipi érigé à Néguac

Après deux ans d’efforts et de nombreux ralentissements attribuables à la pandémie de la COVID-19, le projet visant à doter le Centre scolaire communautaire La fontaine de Néguac d’un tipi est enfin devenu réalité.

Jessica Duguay est enseignante responsable des relations et de la diversité culturelle au CSC La fontaine.

«On s’est donné comme mission de mettre en valeur la culture des Premières Nations. Ce projet est, selon moi, une belle façon de faire de la sensibilisation et de l’enseignement sur ce sujet, surtout lorsqu’il est question de la réconciliation.»

Ce à quoi elle fait référence, c’est la motivation qui entoure le tout dernier projet GénieArts à voir le jour, soit l’installation d’un immense tipi autochtone.

Le tipi provient d’une compagnie de Timmins en Ontario.

Au cours des derniers mois, les élèves de la 6e à la 8e année de Néguac, en collaboration avec des artistes de l’endroit, lui ont donné un peu de couleurs et une saveur unique, notamment de celles de l’Acadie. Les peintures et les différents motifs que l’on retrouve sur le tipi se veulent un clin d’œil à l’harmonie entre les élèves acadiens et autochtones.

«Pour nous, c’est très important de souligner l’apport des Premières Nations à notre société. On est chanceux, car on en a un juste à côté ici, celle d’Esgenoôpetitj (Burnt Church). On a une belle complicité avec eux et on espère qu’ils apprécieront ce geste», souligne Mme Duguay.

Installée depuis vendredi dernier seulement, la structure attire déjà les regards. Elle est plutôt imposante. Elle fait plus d’une trentaine de pieds de hauteur et 28 pieds à sa base. À l’intérieur, elle peut facilement accueillir deux classes, soit une quarantaine d’élèves, voire plus.

Au-delà de l’esthétique, la structure sera bel et bien utilisée.

«Le tipi ne sera pas seulement une décoration. On compte s’en servir comme classe extérieure, mais aussi comme lieu de rassemblement pour des activités pédagogiques ou certaines célébrations», souligne Mme Duguay.

Si le projet se concrétise aujourd’hui, il remonte tout de même à 2020. Celui-ci a été considérablement retardé en raison de la pandémie de la COVID-19, d’abord par la fermeture des écoles puis en raison des nombreuses restrictions sanitaires.

«La compagnie n’a pu venir installer le tout auparavant en raison des restrictions. Et on avait besoin de leur aide, car c’est un processus très complexe d’ériger les pôles (19 en tout) puis de poser la toile. On n’aurait pas pu faire ça seul, sans leurs indications», souligne Mme Duguay.

Du coup, le plan initial – qui était de démonter le tout chaque année avant l’hiver vient d’être abandonné. La structure sera présente à l’année.

Consolation toutefois, même si le projet a pris du retard, les premiers élèves ayant participé à celui-ci sont toujours en âge d’étudier au CSC La fontaine, ce qui signifie qu’ils auront pu voir l’aboutissement de leur travail.

À noter que, bien qu’il soit un symbole autochtone en Amérique du Nord, le tipi n’était pas vraiment utilisé par les Premières Nations du Nouveau-Brunswick, qui privilégiaient davantage le wigwam.

On prévoit effectuer l’inauguration officielle de la structure le 8 juin. Une journée porte ouverte pour la communauté est également prévue le 14 juin.