Une ado de 14 ans porté disparu à Moncton

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver une adolescente de 14 ans de Moncton.

Denise Armani a été vue pour la dernière fois le 30 mai 2022, vers 15h30, sur la rue Wakefield, à Moncton. Sa disparition a été signalée à la police plus tard dans la soirée.

Denise Armani mesure environ 150 cm (4 pi 11 po) et pèse environ 58 kilos (127 livres). Elle a les cheveux noirs, mi‑longs, et les yeux bruns et elle porte un anneau de nez. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un haut de pyjama noir, un legging noir et des chaussures de course noires.

Si vous croyez savoir où elle se trouve, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 506‑857-2400.